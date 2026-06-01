배우 이수혁이 프렌치 하이 주얼리 브랜드 메시카의 메종 앰버서더로 발탁됐다./사진=텐아시아DB

배우 이수혁이 프렌치 하이 주얼리 브랜드 메시카의 메종 앰버서더로 발탁됐다./사진제공=메종메시카

배우 이수혁)_37)이 프렌치 하이 주얼리 브랜드 메시카의 메종 앰버서더로 발탁됐다.지난달 29일 메시카는 이수혁을 새로운 메종 앰버서더로 선정했다고 밝혔다. 브랜드 측은 "런웨이부터 스크린까지, 그는 독보적인 우아함을 바탕으로 한 현대적이고 세련된 매력을 통해 한국을 대표하는 아티스트 중 한 명으로 자리매김해왔다"며 "패션과 영화의 세계를 자유롭게 넘나드는 이수혁은 브랜드의 가치관을 완벽하게 구현하는 인물"이라고 설명했다.메시카의 창립자이자 아티스틱 디렉터인 Valérie Messika 역시 이수혁에 대해 "강렬한 카리스마와 압도적인 존재감을 지닌 아티스트"라고 평가했다. 이어 어떤 공간에서도 자연스럽게 시선을 사로잡는 인물로서 메시카가 추구하는 남성상을 잘 보여준다고 전했다.이수혁과 메시카의 인연은 지난해부터 이어졌다. 메시카의 첫 방한 기념행사에서 처음 만난 뒤 파리 패션위크 '2025 메시카 하이 주얼리 쇼'에도 참석하며 관계를 이어왔고, 이번 앰버서더 발탁으로 협업을 본격화하게 됐다. 당시 이수혁은 주얼리와 어우러진 스타일링과 특유의 분위기로 강한 인상을 남겼다.이수혁은 패션과 연기를 오가며 활동 반경을 넓혀가고 있다. 특유의 아우라와 감각적인 스타일링으로 글로벌 패션계의 주목을 받아온 그는 사극, 판타지, 누아르 등 다양한 장르에서 안정적인 연기력을 선보이며 국내외 팬들의 사랑을 받고 있다.최근에는 넷플릭스 시리즈 '월간남친'과 영화 '시스터'를 통해 새로운 연기 변신에 나섰으며, 차기작으로 넷플릭스 시리즈 '그랜드 갤럭시 호텔'과 '딜러' 출연을 확정했다.작품 활동은 물론 패션, 글로벌 브랜드 협업까지 영역을 확장하고 있는 이수혁이 메시카와 어떤 시너지를 보여줄지 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr