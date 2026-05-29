임플란트 시술 중인 배우 황신혜 / 사진='같이 삽시다' 캡처

배우 황신혜(63)가 임플란트 시술 중인 근황을 공개했다.지난 27일 방송된 KBS 1TV ''에서는 황신혜가 포천에서 함께 생활하게 될 새 멤버들과의 만남을 앞두고 제작진과 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.이날 황신혜는 평소보다 다소 부어 보이는 얼굴로 등장해 눈길을 끌었다. 이어 방송에는 '신혜는 임플란트 시술 중'이라는 자막이 달렸다.새 식구들을 만나게 된 소감을 묻자 황신혜는 "첫 만남이 설레기도 하면서 또 걱정도 되고 아주 막연하다. 그런 면이 없지 않아 있는데 너무 기대되고 재밌을 거 같은 건 또 너무 당연하다. 빨리 같이 살고 싶다"라며 웃어 보였다.한편 '황신혜의 같이 삽시다'는 매주 수요일 오후 7시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr