이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘엄지원 Umjeewon’

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배우 엄지원이 남산 뷰 집과 함께 현실적인 일상을 공개했다.28일 ‘엄지원 Umjeewon’ 채널에는 ‘엄지원 초호화 용산 펜트하우스? 해명할게요 용산집 대공개’라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 엄지원은 현재 살고 있는 집을 공개하며 “저의 하숙집 같은 곳이다”며 “기사에 몇십억짜리 집이라고 나왔는데 제 집 아니다. 렌트고 세입자다”라고 솔직하게 말했다.이어 “해가 잘 들어 온다. 남산도 보이고, 3층에 헬스장도 예쁘고, 카페도 예쁘다”며 집을 자랑하기도 했다.집 곳곳을 소개하던 그는 “잠깐 살 생각이라 드레스룸 장도 따로 안 짰다”며 “40만 원짜리 조립식 가구”고 설명했다.통창 너머로는 남산과 한강이 한눈에 들어왔다. 엄지원은 “뷰가 좋다. 남산 뷰, 한강도 보인다. 해가 잘 들어온다”고 만족감을 드러냈다. 다만 “옷 보관 이슈 때문에 커튼을 많이 쳐놨다”고 덧붙이며 현실적인 고민도 털어놨다.특히 드레스룸 한쪽 선반에는 다양한 명품 가방들이 빼곡하게 자리하고 있었다. 제작진이 “박준금 선생님 집에 갔을 때는 명품 가방이 많았는데, 몇 개 없네요?”고 묻자 엄지원은 “가방들 몇 개 없지만 선반 2줄만 해도 1억은 넘을 거다”라고 답해 놀라움을 안겼다.이어 엄지원은 이건 “에르메스인데 악어가죽이다. 이게 비싼 거다”며 더 로우, 오래된 빈티지 구찌, 까르띠에 가방 등을 소개해 눈길을 끌었다.이어 가방을 정리하던 그는 “이런 걸 다 자식한테 물려주고 해야 하는데 물려줄 자식이 없다”고 말하며 웃음을 터뜨렸다.침실 역시 엄지원 특유의 취향이 묻어났다. 그는 “자는 공간에는 아무것도 없는걸 좋아한다. 방에서 TV를 보면 잠이 잘 안 온다”고 말했다. 이어 “침대는 좋은 걸 쓴다. 베개도 비싼 스위스 브랜드”라며 “침구나 수건처럼 몸에 닿는 건 좋은 걸 쓰자는 철학이 있다”고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr