라미란이 '문명특급'에 출연했다. / 사진='문명특급' 영상 캡처

라미란, 이레가 '문명특급'에 출연해 다양한 이야기를 나눴다. / 사진='문명특급' 영상 캡처

라미란이 식사값을 내는 데는 나이보다는 벌이가 더 중요하다고 자신의 생각을 밝혔다.28일 유튜브 채널 'MMTG 문명특급'에는 '영크크랑 늙크크 기준 정확히 나뉜다는 주제ㅣ맞긴해 글킨해 (w. 라미란, 이레)'라는 제목의 영상이 게시됐다.라미란, 이레는 여러 주제에 대한 해결책을 골라보는 시간을 가졌다. '나이 많은 사람이 밥을 사야 한다 vs 나이 상관없이 더치페이해야 한다'는 질문에 라미란은 후자인 '더치페이'를 골랐다. 이레 역시 같았다.이레는 "아직 저보다 나이 많은 분들이 더 많아서 더 자주 보려면"이라고 조심스레 설명했다. 라미라은 "너 밥 사 주는게 힘들까 봐 그러냐. 내가 너 하나 못 먹이겠냐"며 "적립을 해놓는 거다. 다 먹이고 나중에 '너네가 잘 벌 때 효도 관광 시켜달라. 잘 벌면 네가 사야 하는 거 아니냐'"면서 장난쳤다. 이어 "나이는 안 중요하다"고 말했다.라미란은 평소 친한 배우 류혜영과 여행을 함께 가기도 한다. 그는 "여행 갈 때 비행기표 이런 거는 각자 하고 가서 먹을 때는 번갈아가면서 하기도 한다. 더치페이 하자고 하는 친구들이 많다. 그래야 더 오래 본단다"라고 말했다. 이어 "그리고 애들이 더 돈을 잘 번다. '네가 사도 되지 않냐'며 많이 얻어먹기도 한다"면서 웃었다.MC 재재가 "동생들에게 얻어먹는 게 살짝 익숙지 않다"고 하자, 라미란은 "꼭 동생이어야 하냐"며 '동생의 눈빛'으로 재재에게 어필했다. 그러면서 "난 다 얻어먹을 수 있다"라며 폭소케 했다.재재가 "더치페이 후 '송금 받기'가 애매하다"고 하자, 라미란은 "아직 그의 주식 잔고를 못 봐서 그런다"며 "나이가 중요한 게 아니다. 벌이가 중요한 거다"라고 이야기했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr