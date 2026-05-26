사진=현석준, 김수연 각 SNS

사진=현석준 SNS

사진=김수연 SNS

뮤지컬 배우 현석준(35)과 김수연(33)이 결혼한다. 윤승우가 결혼 소식을 전한 지 5일 만에 뮤지컬계에서 또 경사가 찾아왔다.현석준은 26일 자신의 인스타그램을 통해 "좋은 배우가 되고 싶다는 마음 하나로 앞만 보고 달려왔고, 그 과정에서 흔들리거나 지치는 순간들도 있었다"고 말문을 열었다.이어 그는 "그런 시간을 가장 가까이에서 묵묵히 함께해준 사람이 있다"면서 "배우로서의 저뿐 아니라, 무대 밖 아주 평범한 한 사람의 모습까지도 이해해주고 받아들여 준 사람"이라고 예비 신부 김수연을 소개했다.그러면서 현석준은 "한 사람의 남편으로서 서로에게 힘이 되어주며 좋은 삶을 함께 만들어가겠다"면서 결혼을 공식화했다.한편 현석준은 2018년 연극 '네버 더 시너'로 데뷔했다. 이후 뮤지컬 '앤', '문스토리', '더 테일 에이프릴 풀스', '판', '광염소나타', '박열', '이터니티' 등에 올랐다.김수연은 2017년 뮤지컬 '시라노'로 데뷔했다. 그 후 뮤지컬 '인터뷰', '더 캐슬', '드라큘라', '프리다', '팬레터', '리지', '모래시계', '사의 찬미' 등에 출연했다. 또 드라마 '나의 해방일지', '은밀한 감사' 등에도 얼굴을 비췄다.오늘은 여러분께 직접 전하고 싶은 이야기가 있어 이렇게 글을 남깁니다.데뷔 이후 지금까지, 저는 배우로서 참 과분한 사랑을 받으며 살아왔습니다.늘 부족한 사람이라고 생각해왔지만, 여러분의 응원 덕분에 여기까지 올 수 있었다고 생각합니다.저는 오랫동안 무대 위의 삶을 가장 중요하게 여기며 살아왔습니다.좋은 배우가 되고 싶다는 마음 하나로 앞만 보고 달려왔고,그 과정에서 흔들리거나 지치는 순간들도 있었습니다.그런 시간을 가장 가까이에서 묵묵히 함께해준 사람이 있습니다.배우로서의 저뿐 아니라,무대 밖 아주 평범한 한 사람의 모습까지도 이해해주고 받아들여 준 사람입니다.함께하는 시간 속에서 저는거창한 행복보다 평범한 하루가 더 소중할 수 있다는 걸 배웠고,이 사람과 함께라면 조금 더 단단한 삶을 살아갈 수 있겠다는 확신을 가지게 되었습니다.그래서 이제는 그 사람과 평생을 함께하려 합니다.앞으로도 저는 지금처럼,제가 가장 사랑하는 자리에서 진심을 다하는 배우로 살아가겠습니다.그리고 한 사람의 남편으로서도,서로에게 힘이 되어주며 좋은 삶을 함께 만들어가겠습니다.때때로 사나운 파도가 몰아치는 날이 오더라도,거친 바위 위에 단단히 뿌리내린 존재처럼흔들리지 않고 함께 잘 걸어가겠습니다.항상 감사합니다.잘 살겠습니다.안녕하세요. 김수연 입니다.오늘은 여러분께 꼭 직접 전하고 싶은 이야기가 있어 조심스러운 마음으로 글을 남깁니다.적지 않은 시간 배우로 살아오며 저는 참 많은 사랑을 받았습니다.무대와 작품 안에서 살아가는 순간들은 언제나 벅차고 감사한 시간이었고, 지금의 제가 있기까지는 늘 곁을 지켜주신 여러분 덕분이라고 생각합니다.좋아하는 일을 누구보다 사랑해왔지만,때로는 스스로를 부족하게 느끼며 고민하는 날들도 있었습니다.그럴 때마다 보내주신 응원과 마음들이 다시 앞으로 걸어갈 수 있는 힘이 되어주었습니다.그런 시간들을 지나오며 저는 한 사람을 만났습니다.있는 그대로의 저를 이해해주고,좋은 날도 그렇지 않은 날에도 곁에서 함께해준 사람입니다.때로는 서툴고 어려운 순간들도 있었지만,같은 방향을 바라보며 함께 웃고 걸어왔기에이 사람과 함께라면 앞으로의 날도 잘 살아갈 수 있겠다는 확신이 생겼습니다.그래서 이제 저희는 서로의 삶을 오래도록 함께하기로 약속하려 합니다.새로운 출발 앞에 선 저희 두 사람을 따뜻한 마음으로 응원해주신다면 진심으로 감사하겠습니다.그리고 저 역시 앞으로도 배우로서, 또 한 사람으로서 더 깊이 고민하고 더 진실하게 살아가겠습니다.늘 아껴주시고 사랑해주셔서 감사합니다.잘 살겠습니다.김수연 올림.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr