브랜드·아티스트 시너지 기반 글로벌 접점 확대

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 K뷰티 스킨케어 브랜드 믹순(mixsoon)의 글로벌 캠페인에 나선다.믹순은 글로벌 엠버서더 엔하이픈과 함께 새로운 글로벌 캠페인을 전개한다고 밝혔다. 이번 캠페인은 믹순의 대표 수분 라인 '히알레배'를 중심으로 진행되며, 브랜드 경쟁력 강화와 글로벌 소비자 접점 확대를 목표로 한다.캠페인 메인 메시지는 '실패없는 수분 커넥트(Hydration Connect, Like Never Before)'다. 누구나 부담 없이 사용할 수 있는 믹순의 수분 케어 경험을 엔하이픈의 건강하고 트렌디한 이미지와 함께 전달한다는 취지다.엔하이픈은 지난해에도 믹순과 다양한 글로벌 프로젝트를 진행하며 브랜드와의 시너지를 보여줬다. 자연스럽고 건강한 이미지의 콘텐츠가 믹순의 브랜드 방향성과 맞물리며 국내외 소비자들 사이에서 긍정적인 반응을 얻었다는 설명이다.이번 캠페인은 단순 제품 홍보를 넘어 믹순이 추구하는 감성과 라이프스타일을 직관적으로 보여주는 데 초점을 맞췄다. 엔하이픈은 캠페인 화보와 영상, 디지털 콘텐츠 등을 통해 히알레배 라인의 데일리 수분 케어 메시지를 전할 예정이다.최근 글로벌 뷰티 업계에서는 K팝 아티스트와의 협업이 브랜드 인지도 확대와 해외 소비자 유입을 위한 주요 전략으로 활용되고 있다. 엔하이픈 역시 글로벌 팬덤과 높은 화제성을 바탕으로 음악 활동뿐 아니라 패션·뷰티 분야에서도 영향력을 넓혀가고 있다.믹순 관계자는 "엔하이픈은 글로벌 영향력과 트렌디한 감성을 동시에 갖춘 아티스트로 브랜드 이미지와 높은 시너지를 보여주고 있다"며 "이번 캠페인을 통해 믹순만의 차별화된 수분 케어 솔루션과 K뷰티 경쟁력을 보다 폭넓게 선보일 예정"이라고 전했다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr