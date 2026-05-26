26일 '허수아비' OST 합본 앨범이 발매된다. / 사진제공=매직스트로베리사운드

ENA 월화드라마 '허수아비' OST가 합본 앨범으로 발매된다. 한편 '허수아비'는 현재 종영까지 단 1화만을 남겨두고 있다.26일 가수 소유 그리고 배우 박해수와 곽선영이 완성한 '허수아비' OST 합본이 각종 음원사이트를 통해 공개된다. '허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사 강태주(박해수 분)가 자신이 혐오하던 친구과 차시영(이희준 분)과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 펼쳐지는 범죄 수사 스릴러다.'허수아비' OST 합본 앨범은 오리지널 스코어 24곡을 비롯해 가창곡 3곡과 각 가창곡의 인스트루멘탈 버전 3곡까지 총 30곡으로 구성됐다. 가창곡으로는 김완선의 '오늘밤'을 포크 스타일로 재해석한 소유의 '오늘밤', 그룹 동물원의 원곡을 포크 스타일로 편곡한 박해수와 곽선영의 '잊혀지는 것'이 수록됐다.한편 '허수아비' OST 합본 앨범은 이날 정오부터 각종 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr