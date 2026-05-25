사진=유튜브 채널 '윤쥬르'

사진=유튜브 채널 '윤쥬르'

사진=유튜브 채널 '윤쥬르'

모델 겸 배우 장윤주가 과거 모델로 활동하던 시절의 경험담과 평소 선호하는 의상 스타일에 대해 언급했다.지난 23일 유튜브 채널 '윤쥬르'에는 흰색 셔츠를 활용한 스타일링 연출법을 공유하는 영상이 업로드됐다.해당 영상에서 장윤주는 "저는 클래식함을 추구하는 사람이다. 기본이 잘 세팅돼 있어야 다음 스타일도 이어진다고 생각한다"라며 "화이트 셔츠와 청바지, 블랙 재킷은 아무리 지긋지긋해도 결국 가장 먼저 손이 가는 아이템"이라고 전했다.이어 빳빳하게 각이 잡힌 형태보다 세탁 관리가 수월하고 형태가 자연스러운 소재를 선호한다고 덧붙였다. 그는 "드라이클리닝 맡기지 않아도 되는 편안한 셔츠를 좋아한다"라며 "딱 힘 들어간 분위기보다는 자연스러운 느낌을 추구한다"라고 부연했다.또 장윤주는 "저는 아무래도 글래머러스한 체형이다 보니 그걸 조금 숨기고 싶을 때가 있다"라며 "솔직히 지긋지긋할 때도 있다"라고 토로했다. 그는"그럴 때 남자 재킷이나 남자 셔츠를 입으면 훨씬 쿨해 보인다"라며 "오히려 남자 옷을 여성스럽게 입을 때 더 섹시한 느낌이 나는 것 같다"라고 본인의 주관을 밝혔다.과거 패션모델로 활동할 당시 겪었던 고충도 언급됐다. 장윤주는 이전에도 개인 유튜브 채널을 통해 "모델 일을 하다 보면 속옷 자국 나는 걸 정말 극혐하게 된다"라며 "그러다 보니 더 몸에 맞는 속옷에 집착하게 됐다"라고 언급한 바 있다.특히 특정 형태의 속옷에 대해 "당시에는 국내에서 구하기 쉽지 않았다"라며 "모델들에겐 거의 필수템이었다"라고 짚었다.더불어 "안 가져온 날에는 서로 빌려 입기도 했다"라며 "팬티 라이너 빌리듯이 '혹시 티팬티 있어?' 하고 물어보는 분위기였다"라고 당시 현장 상황을 설명했다.그는 또 "해외 출장 가면 하루 종일 속옷 코너에서 입어보고 샀다"라며 "왁싱샵도 거의 없던 시절이라 직접 면도기로 관리하기도 했다"라는 과거 일화를 덧붙였다.한편 장윤주는 지난 2015년 4세 연하의 사업가 정승민 씨와 결혼식을 올렸으며, 자녀로는 딸 한 명을 두고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr