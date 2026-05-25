사진=윤승아 유튜브

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배우 윤승아가 단발 변신 후 복잡한 심경을 드러냈다.24일 윤승아의 유튜브 채널 '승아로운'에는 '승아네 일상, 한남동 핫플 투어'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 윤승아는 아들을 등원시킨 뒤 반려견과 산책을 하며 하루를 시작했다. 화장기 없는 얼굴에 모자를 눌러쓴 편안한 차림이었지만 특유의 청순한 분위기가 눈길을 끌었다.윤승아는 한남동 곳곳을 둘러보며 여유로운 일상을 보내는 모습도 공개했다. 하지만 밝은 분위기 속에서도 쉽게 꺼내지 못했던 속마음을 털어놨다.그는 "같은 일상을 보내는 것처럼 보이겠지만 사실 부가 많이 아프다"며 반려견의 건강 상태를 조심스럽게 언급했다. 이어 "5월부터 회복이 거의 안 되는 느낌이라 하루에 한 번, 많으면 두 번씩 병원 면회를 가고 있다"고 밝혔다.윤승아는 반려견 상태가 좋지 않아 깊은 고민에 빠졌다고 털어놨다. 그는 "반려견들은 많이 아프면 정확한 원인을 찾기 힘들지 않나. 나이도 있어서 검사도 쉽지 않은 상황"이라며 속상한 마음을 드러냈다.특히 병원에서 반려견을 기다리던 중 충동적으로 긴 머리를 잘랐다고 고백해 안타까움을 자아냈다. 윤승아는 "병원에서 기다리다가 두피가 너무 아파서 머리를 잘라버렸다"며 복잡했던 심경을 전했다.윤승아는 현재 반려견을 집으로 데려올지, 병원 치료를 이어갈지를 두고 고민 중이라고 밝혔다. 그는 "병원에 있으면 수액이나 영양제, 항생제를 맞을 수는 있는데 두고 올 때마다 마음이 너무 안 좋다"며 "병원에 두는 게 맞는 건지 계속 생각하게 된다"고 말했다.이어 "선생님과 대화를 나눈 뒤 마음의 결정을 하려고 한다"며 "어제와 오늘 면회를 갔을 때 느낌이 너무 달랐다. 엄마의 촉이라는 게 있지 않나. 조금 더 옆에 있고 싶어 하는 것 같다는 생각이 든다"고 털어놨다.당시 남편 김무열이 병원에 가 있었다고 밝힌 윤승아는 "남편이 오면 같이 이야기를 나눠보려고 한다"며 쉽게 결정을 내리지 못하는 모습을 보였다.한편 윤승아와 김무열은 지난 2015년 결혼했으며 슬하에 아들 김원 군을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr