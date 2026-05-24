사진=유튜브 '일리네 결혼일기'

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가수 에일리 남편 최시훈이 대형 사고를 쳤다고 고백했다.23일 유튜브 채널 '일리네 결혼일기'에는 '두 번째 이식, 이번에는 기적이 찾아오길 바랐습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 에일리와 최시훈은 시험관 시술 6개월 차에 접어든 근황을 솔직하게 털어놨다.최시훈은 "12월 중순부터 시험관을 시작해서 어느덧 6개월 차가 됐다"며 "선생님이 배아 상태 퀄리티가 좋다고 하더라. 이번에 해보고 만약 결과가 좋지 않더라도 몸이 돌아올 수 있는 시간을 갖고 천천히 마음 편하게 하자고 했다"고 전했다.에일리는 병원을 찾아 2차 이식을 진행했다. 채혈을 마친 뒤 바로 이식실로 향했고, 긴장감 속에서 시술을 마쳤다. 하지만 이후 최시훈은 무거운 표정으로 예상치 못한 실수를 고백했다.그는 "시험관 이식 직전에 맞는 주사를 제가 잘못 놓은 것 같다"며 "원래 하루에 한 번 놔야 하는 주사인데 제가 아침, 저녁으로 두 번씩 놨다"고 털어놨다.최시훈은 "와이프도 걱정이 많고 저도 걱정이 많이 된다"며 불안한 심정을 감추지 못했다. 이어 "그것 때문에 잠도 안 왔다. 설명을 잘못 받아들였다. 병원에서도 '주사를 두 번 맞았냐'고 놀랐다"고 이야기했다.다행히 큰 문제는 발견되지 않았고 에일리는 무사히 이식을 마쳤다. 하지만 최시훈은 끝까지 미안한 마음을 드러냈다. 그는 "이식하러 가는 날 아내가 유독 예민해져 있었다"며 "평소 가장 좋아하는 음식인 미역국도 제대로 못 먹더라"고 말했다.이후 최시훈은 직접 장을 보며 에일리를 위한 음식을 준비했다. 들기름 파스타와 등갈비를 만들고, 착상에 도움이 된다고 알려진 단호박 스프와 조개 미역국, 스테이크까지 정성껏 차렸다.에일리는 남편이 만든 음식을 먹으며 "오늘 내 생일 같다"고 웃었고, 최시훈은 "좋은 건 그냥 다 먹으면 좋다"며 애정을 드러냈다.두 사람은 시험관 시술 과정에서 생긴 태명 이야기도 공개했다. 첫 번째 배아의 태명은 '코코'였고, 이번에는 '기적'이라고 지었다고. 최시훈은 "기적처럼 착상이 잘 되길 바라는 마음으로 지은 이름"이라고 설명했다.한편 에일리와 최시훈은 2024년 결혼했으며, 현재 2세를 위해 시험관 시술 과정을 공개 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr