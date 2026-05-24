사진 = 23기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 23기 옥순이 '나솔사계'에서 만난 미스터 강과 찍은 근황 사진을 공개했다.최근 23기 옥순은 자신의 인스타그램 스토리에 사진을 게시했다.사진 속 23기 옥순은 미스터 강과 함께한 모습이다. 옥순과 미스터 강은 우드톤 인테리어가 돋보이는 베이커리 공간에서 거울 셀카를 남기고 있다. 검은 반팔 티셔츠에 밝은 컬러 에코백을 매치한 편안한 차림으로 휴대폰을 들고 서 있는 모습이 담겼고 옆에는 미스터 강이 같은 블랙 톤 의상을 입은 채 카메라를 바라보고 있어 시선을 끌었다.따뜻한 조명이 내려앉은 매장 안쪽에는 빵과 진열장이 자연스럽게 이어져 아늑한 분위기를 더했고, 거울 프레임을 중심으로 두 사람이 나란히 서 있는 모습에서는 꾸밈없는 데이트 감성이 고스란히 전해졌다.특히 군더더기 없는 캐주얼 스타일과 편안한 표정이 어우러지며 일상 속 자연스러운 커플 분위기를 완성했다. 매장 뒤편에서 빵을 정리하는 직원 모습까지 함께 담기며 실제 공간의 생생한 분위기가 그대로 느껴졌고, 담백한 사진 한 장만으로도 두 사람 특유의 편안한 케미가 드러났다.이가운데 현재 '나는솔로' 31기에서는 이른바 '왕따논란'이 불거지고 있는 가운데 23기 옥순이 최종 승리자라는 말이 시청자들 사이에서 나오고 있다. '나는솔로' 31기에서는 31기 영숙, 옥순, 정희가 순자가 들리게 다른 방에서 순자 이야기를 하며 이른바 '투명인간' 취급을 했다는 의혹이 불거져 또 한번 '왕따의혹'에 휩싸였다. MC인 송해나는 "너무 여자 놓이 보기 좋지 않다"고 했으며 데프콘도 "영숙, 정희, 옥순 방송 보면 순자한테 빨리 사과해라"라며 "세 분 실망이다"고 말했다.이와함께 '나는솔로' 23기 옥순의 '왕따 논란'도 재조명 되고 있다. 앞서 지난해 SBS Plus·ENA '나는 솔로 그 후 사랑은 계속된다'에 출연한 '나는솔로' 23기 옥순은 방송 당시 일부 여성 출연자들 사이에서 소위 '어장 관리'라는 오해를 받으며 소외되는 듯한 모습이 포착돼 '왕따 논란'의 중심에 휘말린 바 있다. 이후 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 라이브 방송에서 시청자들이 '왕따 논란'에 대해 해명을 요구하자 옥순은 "3박 4일 동안 서로 짝을 찾기 위해 나이가 찰 대로 찬 남녀가 모여서 고군분투했다"며 "다들 진심을 다했기 때문에 그 과정에서 생기는 오해라고 생각하고 다 잘 풀었고 좋게 지내고 있다"고 말했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr