사진 = 박지윤 인스타그램

사진 = 박지윤 인스타그램

방송인 박지윤이 감각적인 전시 공간 속 여유로운 분위기가 담긴 사진으로 시선을 사로잡았다.최근 박지윤은 자신의 인스타그램에 전시에 대해 홍보하는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 박지윤은 어두운 와인빛 커튼이 드리워진 전시장 공간 한가운데 서서 전시 작품을 바라보고 있다. 화이트 팬츠에 은은한 광택감이 감도는 핑크 컬러 셔츠를 매치한 스타일링이 눈길을 끌었고 셔츠 위에 들어간 플라워 패턴 디테일이 차분한 공간 분위기와 자연스럽게 어우러졌다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 고개를 살짝 숙이고 있는 모습에서는 꾸민 듯 꾸미지 않은 편안한 분위기가 전해졌다.이어진 사진에서는 전시 작품 옆에 선 채 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 흰색 스니커즈와 넉넉한 핏의 팬츠 조합이 전체 스타일에 편안함을 더했고, 작은 브라운 컬러 가방까지 더해져 담백하면서도 세련된 무드가 완성됐다. 작품 위에 놓인 나무 오브제와 꽃 장식, 천장에서 길게 내려온 조명이 어우러지며 전시장 특유의 감각적인 분위기를 더욱 돋보이게 만들었다.팬들은 "우와~" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "착장 너무 예뻐요" "진짜 고급스러우세요" "항상 행복하세요" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.앞서 박지윤은 지난 2월 "설에 앞자리 바뀌고 다시 내려와서 최저 몸무게 찍었다"고 밝힌 바 있다.한편 박지윤은 같은 KBS 아나운서 출신이었던 최동석과 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 그러나 2023년 10월, 결혼 14년 만에 파경을 맞고 이혼 절차를 밟았다.제주지방법원 가사소송2단독은 박지윤이 최동석 지인 A씨를 상대로 제기한 상간자 위자료 손해배상 청구 소송과 최동석이 박지윤의 지인 B씨를 상대로 낸 동일 취지 소송을 모두 기각했다. 재판부는 그동안 제기된 주장과 제출된 자료 등을 종합적으로 검토한 결과, 상간 관계를 인정하기 어렵거나 손해배상 책임을 물을 수 없다고 판단한 것으로 전해졌다. 이로써 두 사람이 각각 원고로 나선 상간 관련 민사 소송은 모두 받아들여지지 않았다.두 사람의 법적 공방은 2024년 7월 박지윤이 A씨를 상대로 상간자 손해 배상 청구 소송을 제기하면서 시작됐다. 같은해 9월 최동석이 B씨를 상대로 소송에 나서면서 상간 맞소송이 진행됐다. 재판부는 두 사건을 병합했으며, 양측은 불륜설을 부인했다. 양측은 상간자 위자료 손해배상 청구 소송에 대해 아직 항소하지 않았다. 다만, 재산분할과 혼인 파탄의 귀책 사유 등을 둘러싼 이견은 아직 남아 있다.자녀의 양육권과 친권은 모두 박지윤이 확보한 상태며 최동석은 '면접교섭권'을 통해 일주일 중 이틀만 자녀들과 만남을 가지고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr