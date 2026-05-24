사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

배우 박한별이 청초한 미모를 자랑해 눈길을 끌고 있다.최근 박한별은 자신의 인스타그램에 "얼마만인가. 친구랑 여행 처음인 치앙마이. 진짜 좋다"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 박한별은 회색 민소매 톱에 자연스럽게 묶은 포니테일 스타일로 카페 테이블에 앉아 휴대전화를 바라보고 있다. 커피가 담긴 잔과 트레이가 놓인 테이블 위로 꾸밈없는 분위기가 더해졌고 진한 메이크업 없이도 또렷한 이목구비와 맑은 피부가 시선을 끌었다. 벽면 가득 채워진 짙은 그레이 톤 인테리어와 차분한 조명이 어우러지며 여행지 특유의 여유로운 분위기를 완성했다.이어진 사진에서는 햇살이 가득 들어오는 야외 공간에서 산책하듯 걸어가는 박한별의 모습도 담겼다. 연보라색 캡 모자와 선글라스, 슬리브리스 상의에 짧은 레깅스를 매치한 편안한 차림 위로 긴 다리 라인이 돋보였고, 붉은 벽돌 바닥과 초록 식물들이 어우러진 풍경이 휴양지 감성을 더했다.또 다른 컷에서 박한별은 요가 공간 한가운데 앉아 싱잉볼을 앞에 두고 차분한 표정을 짓고 있다. 화이트 톱과 퍼플 컬러 랩 스커트 스타일링이 깔끔한 분위기를 만들었고 뒤편으로 보이는 지붕 풍경과 흐린 하늘이 한층 편안한 무드를 자아냈다.마지막 사진에서는 커다란 쇼핑백을 안은 채 환하게 웃고 있는 모습도 공개됐다. 골목 곳곳을 채운 식물과 빈티지한 건물 외관 사이에서 자연스럽게 미소 짓는 모습이 눈길을 끌었고 사진 위에 적힌 "태국화장 돼있는 중 이유는 나중에"라는 문구까지 더해져 여행 중 꾸밈없는 일상이 그대로 전해졌다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님" "늘행복했으면좋겠어요" 등의 반응을 남기며 반가움을 드러냈다.한편 1984년생으로 42세인 박한별은 안양예고 재학 시절 구혜선, 이주연과 함께 5대 얼짱으로 알려지며 온라인상에서 화제가 됐다. 박하별은 2003년 스크린 데뷔 후 드라마 '잘 키운 딸 하나', '냄새를 보는 소녀' 등 다양한 작품 활동을 펼쳤다. 현재 박한별은 유튜브 채널 '박한별하나'를 운영하며 15만 명의 구독자와 소통을 이어오고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr