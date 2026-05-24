사진 = 이세희 인스타그램

사진 = 이세희 인스타그램

배우 이세희가 '멋진 신세계'에 함께 출연 중인 배우 임지연과 다정한 투샷을 공개했다.최근 이세희는 자신의 인스타그램에 출연 중인 드라마 '멋진신세계'를 언급하며 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 이세희는 '멋진신세계'에 함께 출연 중인 배우 임지연과 함께한 모습이다. 사진은 즉석카메라로 촬영한 폴라로이드 컷으로, 두 사람의 가까운 분위기가 그대로 담겨 있다. 첫 번째 사진 속 이세희는 연두빛 코트를 입고 임지연을 꼭 끌어안은 채 카메라를 바라보고 있다. 임지연은 붉은 컬러의 의상을 입고 밝게 웃고 있으며 어두운 배경 속에서도 두 사람의 또렷한 이목구비와 자연스러운 미소가 시선을 사로잡는다. 화이트 숄더백과 블랙백까지 더해진 스타일링이 사진 특유의 감성을 더욱 짙게 만들었다.이어진 사진에서는 한옥 담장 앞에 이세희와 임지연이 나란히 앉아 있는 모습이 담겼다. 임지연은 초록빛 한복 차림으로 단정한 분위기를 드러냈고 이세희는 화이트 패딩 스타일 의상으로 편안하면서도 부드러운 이미지를 더했다. 서로 몸을 가까이 붙인 채 환하게 웃고 있는 모습이 자연스럽게 이어지며, 실제 현장의 친밀한 분위기를 그대로 전했다. 폴라로이드 특유의 흐릿한 질감까지 어우러지며 따뜻한 무드가 한층 강조됐다.팬들은 "앞으로 언니의 커리어가 더욱 성공적이길 바라요" "싸대기 때리는 씬 생각만해도 웃음이 나" "너무 예뻐" "두 배우 모두 화이팅" "세희님은 표독스럽게 해도 귀여움 유발" "이세희 이뻐서 봅니당" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.한편 1991년생으로 35세인 이세희는 500대 1의 경쟁률을 뚫고 KBS2 '신사와 아가씨' 주연 박단단 역으로 눈도장을 찍으며 '2021 KBS 연기대상'에서 여자 신인상을 받았다. 이후 이세희는 '진검승부', '미녀와 순정남', '정숙한 세일즈' 등에서 차곡차곡 필모그래피를 쌓아왔다. 최근에는 '2025 F/W 서울패션위크'에 참석하는 등 연기는 물론 패션, 예능 '지지고볶는여행' MC까지 꿰차는 등 다방면에서 열일 행보를 보여주고 있으며 현재 SBS 드라마 '멋진 신세계'에 출연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr