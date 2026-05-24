사진 = 로제 인스타그램

사진 = 로제 인스타그램

사진 = 로제 인스타그램

사진 = 로제 인스타그램

블랙핑크 로제의 일상이 가득한 모습이 팬들의 눈길을 사로잡는다.최근 로제는 자신의 인스타그램에 "sorry, just me and a bunch of animal luck i had these past few weeks"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 로제는 침대에 누운 채 카메라를 가까이 바라보며 편안한 분위기를 연출하고 있다. 밝은 블론드 헤어가 베개 위로 자연스럽게 흩어진 가운데 또렷한 아이라인과 은은한 펄 메이크업이 어우러지며 맑은 분위기를 완성했다.이어진 셀카에서 로제는 네이비 컬러 볼캡과 긴 금발 헤어 스타일링으로 캐주얼한 무드를 드러냈다. 이어폰 줄이 길게 늘어진 모습과 무표정한 표정이 더해지며 꾸미지 않은 일상 특유의 담백한 매력이 자연스럽게 묻어났다.또 다른 사진에서 로제는 야외 공간에 기대앉아 분홍색 풍선껌을 불고 있는 모습이 담겼다. 어두운 조명 아래 블론드 헤어와 또렷한 눈매가 시선을 끌었고 주변의 초록 식물과 은은한 조명이 어우러지며 편안하면서도 몽환적인 분위기를 만들었다.마지막 사진 속 로제는 블랙 퍼 디테일이 더해진 의상을 입은 채 소파 위에 앉아 카메라 밖 어딘가를 바라보고 있다. 우드톤 벽면과 액자, 열려 있는 캐리어가 함께 담기며 촬영 준비 중인 듯한 현장 분위기를 자연스럽게 완성했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님" "늘행복했으면좋겠어요" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.앞서 로제는 미국 영화 사이트 TC캔들러(TC Candler)가 선정한 2025년 세계에서 가장 아름다운 여성 정상에 올랐다. TC캔들러는 공식 유튜브 채널을 통해 발표한 ‘세계에서 가장 아름다운 얼굴 100(The 100 Most Beautiful Faces of 2025)’ 순위에서 그룹 블랙핑크 멤버 로제가 여성 부문 1위를 기록했음을 알렸다.또 로제는 광고 1건당 6억이라는 보도가 나왔는데 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 로제는 42위로 47만2000달러로 우리돈 약 6억3300만원을 인스타그램 게시물당 받을 수 있는 수익 받는다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr