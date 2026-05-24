사진 = 손연재 인스타그램

사진 = 손연재 인스타그램

사진 = 손연재 인스타그램

사진 = 손연재 인스타그램

전 리듬체조 선수 손연재가 시크한 미모를 뽐내 눈길을 끈다.최근 손연재는 자신의 인스타그램에 레몬 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 손연재는 강한 햇살 아래 회색 콘크리트 벽을 배경으로 자연스럽게 거리를 걷고 있다. 루즈하게 떨어지는 화이트 셔츠와 블랙 컬러의 슬림한 팬츠를 매치한 스타일링은 군더더기 없이 깔끔했고 블랙 토트백과 뾰족한 앞코 슈즈가 더해지며 도회적인 분위기를 완성했다. 작은 선글라스를 착용한 채 팔짱을 끼고 선 모습에서는 담백하면서도 시크한 무드가 자연스럽게 묻어났다.이어진 사진에서 손연재는 한층 편안한 일상 분위기가 담겼다. 우드톤 가구와 따뜻한 조명이 어우러진 공간 안에서 테이블에 기대 앉아 휴대폰을 들고 카메라를 바라보는 모습은 차분하면서도 부드러운 인상을 만들었다.긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 스타일과 과하지 않은 메이크업 조합이 깨끗한 분위기를 강조했고 넉넉한 핏의 셔츠 소매를 걷어 올린 디테일까지 더해지며 내추럴한 멋을 살렸다. 또 다른 사진에서 손연재는 넓은 공간의 밝은 벽면 앞에 선 채 손을 뻗는 모습이 담기며 감각적인 실루엣을 완성했다.팬들은 "증맬루 너무 이뻐서 댓글 안남길 수가 없는" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "코디가 예뻐요" "제 추구미" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.한편 손연재는 1994년생으로 33세며 2022년 9살 연상의 금융업 종사자와 결혼해 아들을 품에 안아 행복한 결혼생활 중이다. 또한 손연재는 단독주택을 남편과 공동 명의로 72억 원에 매입했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr