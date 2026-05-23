신지, 문원 부부가 신혼집을 공개했다. / 사진='신상출시 편스토랑' 영상 캡처

신지, 문원 부부가 신혼집을 공개했다. / 사진='신상출시 편스토랑' 영상 캡처

코요태 신지와 문원 부부의 신혼집에 11대 CCTV와 노래방 시설이 갖춰져 있는 모습이 '신상출시 편스토랑'을 통해 확인됐다.22일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 신지, 문원 부부의 일상이 그려졌다.부부의 신혼집은 3층 단독주택으로, 신지를 위한 단독 화장실, 문원을 위한 전망 좋은 다락방 작업실 등이 갖춰져 있다. 큰 집에서 부부는 무전기로 소통했다. 신지는 "집이 3층 주택이다 보니 무전기를 쓰게 됐다"고 설명했다.신지는 소파에 앉아 무전기로 "자기야"라며 문원을 호출했다. 하지만 아무리 애타게 불러도 응답이 없었다. 신지는 "어딨나. 왜 안 오나"라며 발끈했다. 그러더니 자리에서 일어나 어딘가로 가서 모니터를 유심히 들여다봤다. 모니터의 정체는 바로 11대의 CCTV가 돌아가고 있는 화면이었다.스튜디오에서 이 장면을 보던 김영희는 "CCTV가 있다"라며 깜짝 놀랐다. 이연복도 "무전기로도 부족해서 CCTV까지 설치했나"라고 말했다. 김영희는 "문원 씨 당근을 흔들어달라"고 거들어 웃음을 자아냈다.신지네 신혼집에는 무려 11대의 CCTV가 설치돼 있었다. '편스토랑' 식구들의 반응에 당황한 신지는 "단독주택이라 위험할 수 있어서 설치한 거다. 남편이 전 주인에게 그대로 양도받은 것"이라면서 다급하게 감시용이 아닌 보안용임을 해명했다.CCTV로 문원의 위치를 파악한 신지. 알고 보니 문원은 집안 2층에 마련된 작은 노래방에 있었다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr