김성철, 조폭들에게 쫓겨서 죽기 직전인데…누나한테 금괴 양보('골드랜드')

그동안 조용했던 배우 김성철이 '골드랜드' 7~8화에서 존재감을 보였다.디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘골드랜드’에서 김성철은 밀수 조직의 금괴를 우연히 넘겨받은 희주(박보영 분)를 돕는 대부 업체 말단 조직원 ‘우기’역으로 분했다. 그는 희주와 동맹을 맺었지만 속내를 알 수 없는 통통 튀는 존재로 극에 쫀쫀함과 재미를 더하고 있는 터.지난 20일 공개된 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘골드랜드’ 7회, 8회에서 우기는 박이사(이광수 분)에게 덜미를 잡히며 위기에 빠졌다. 우기는 그동안의 만행을 들켜 예스머니 조폭들에게 쫓기면서도 본인이 가진 금괴를 희주에게 다 내어주며 도망가라고 말하는 등 끝까지 희주를 지키기 위해 희생했다. 특히 고문을 당하면서도 희주의 존재를 밝히지 않으려고 안간힘을 쓰는 우기의 모습은 보는 이들로 하여금 짠함과 찡함을 동시에 선사했다.그뿐만 아니라 우기의 과거사를 엿볼 수 있는 장면이 눈길을 끌었다. 우기가 마지막이 될지도 모르는 희주와의 통화에서 과거를 언급한 것. 그는 희주에게 “내가 탄광에서 무서워서 떨고 있으면 누나가 땡 치러 와줬잖아. 누나 기억 안 나지?”라고 말했다. 김성철은 거칠고 날 것인 우기의 겉모습과 달리 희주 앞에서는 순둥하고 귀여워지는 캐릭터의 매력을 백분 살렸다.한편 김성철이 출연하는 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘골드랜드’는 밀수 조직의 1500억 금괴를 손에 넣은 김희주가 탐욕과 배신이 뒤엉킨 아수라장 속에서 금을 독차지하기 위해 사투를 벌이는 생존 스릴러다. 매주 수요일 2개의 에피소드를 공개, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr