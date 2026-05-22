김성철, 조폭들에게 쫓겨서 죽기 직전인데…누나한테 금괴 양보('골드랜드')
그동안 조용했던 배우 김성철이 '골드랜드' 7~8화에서 존재감을 보였다.

디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘골드랜드’에서 김성철은 밀수 조직의 금괴를 우연히 넘겨받은 희주(박보영 분)를 돕는 대부 업체 말단 조직원 ‘우기’역으로 분했다. 그는 희주와 동맹을 맺었지만 속내를 알 수 없는 통통 튀는 존재로 극에 쫀쫀함과 재미를 더하고 있는 터.

지난 20일 공개된 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘골드랜드’ 7회, 8회에서 우기는 박이사(이광수 분)에게 덜미를 잡히며 위기에 빠졌다. 우기는 그동안의 만행을 들켜 예스머니 조폭들에게 쫓기면서도 본인이 가진 금괴를 희주에게 다 내어주며 도망가라고 말하는 등 끝까지 희주를 지키기 위해 희생했다. 특히 고문을 당하면서도 희주의 존재를 밝히지 않으려고 안간힘을 쓰는 우기의 모습은 보는 이들로 하여금 짠함과 찡함을 동시에 선사했다.
김성철, 조폭들에게 쫓겨서 죽기 직전인데…누나한테 금괴 양보('골드랜드')
김성철, 조폭들에게 쫓겨서 죽기 직전인데…누나한테 금괴 양보('골드랜드')
그뿐만 아니라 우기의 과거사를 엿볼 수 있는 장면이 눈길을 끌었다. 우기가 마지막이 될지도 모르는 희주와의 통화에서 과거를 언급한 것. 그는 희주에게 “내가 탄광에서 무서워서 떨고 있으면 누나가 땡 치러 와줬잖아. 누나 기억 안 나지?”라고 말했다. 김성철은 거칠고 날 것인 우기의 겉모습과 달리 희주 앞에서는 순둥하고 귀여워지는 캐릭터의 매력을 백분 살렸다.

한편 김성철이 출연하는 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘골드랜드’는 밀수 조직의 1500억 금괴를 손에 넣은 김희주가 탐욕과 배신이 뒤엉킨 아수라장 속에서 금을 독차지하기 위해 사투를 벌이는 생존 스릴러다. 매주 수요일 2개의 에피소드를 공개, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지