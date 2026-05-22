/ 사진=텐아시아 DB

2회에서는 33인의 감독들이 1라운드 미션인 ‘90초 티저를 완성하라’ 대결을 펼친다. / 사진 제공= ‘디렉터스 아레나’

배우 차태현이 후배 배우에게 존경을 받는다.22일 밤 11시 방송되는 ENA와 라이프타임 '디렉터스 아레나' 2회에서는 숏폼 드라마에 도전장을 내민 33인의 감독들이 1라운드 미션인 '90초 티저를 완성하라' 대결이 펼쳐진다. 심사위원단인 '파이브 스타즈' 이병헌 감독, 차태현, 장근석, 장도연을 필두로, 33인의 참가자 겸 감독들과, '숏드 마니아' 구독자 34인까지 총 70인이 모여 심사에 나섰다.이들은 참가자의 90초 티저를 다 같이 시청하다가, 더 이상 보고 싶지 않으면 '스톱' 버튼을 눌러야 하며 '스톱 수'가 36개가 넘어가면 영상이 종료되는 동시에 참가자는 자동 탈락한다. 앞서 첫 회에서는 배우 이유진이 아무도 스톱 버튼을 누르지 않은 최초의 'NO 스톱' 감독으로 단숨에 1위에 올랐다.이유진이 1위를 달리고 있는 상황 속, 이날 새로운 우승 후보로 배우 출신 이범규 감독이 도전했다. 그는 "내 롤모델은 차태현!"이라면서 차태현과의 13년 전 인연을 밝힌다. 이범규 감독은 "일과 가정 모두를 잡으신 차태현 선배님을 존경한다"더니,"영화 '엽기적인 그녀'를 보고 연기를 시작했다. 선배님이 연기를 너무 쉽게 하셔서 저도 쉽게 시작했다"고 말한다. 갑작스런 리스펙 겸 디스에 차태현은 어질어질해 하고, 장근석은 "많은 의미가 담긴 말이네요~"라고 거든다.이범규 감독은 "사실 여기 계신 네 분 심사위원 모두와 사적으로 한 번씩 만났던 사이"라며 일화를 밝힌다. 이범규 감독은 자신의 90초 티저에 차선우(B1A4 출신 바로), 빅뱅 태양 친형으로도 유명한 배우 동현배, 나해령(베스티 출신 해령) 등을 출연시켜 시선을 끈다. 이범규 감독은 "따뜻하거나, 한 번쯤 생각해볼 수 있는 숏드를 만들고 싶었다"는 포부와 함께 작품을 공개한다.'숏드 랭킹 1위 감독'으로 알려진 박소랑 감독과, '감독 데뷔 못 하면 죽는 병'에 걸렸다는 여하니 감독도 도전에 나선다. 차태현은 박소랑 감독의 작품을 보다가 "어어? 에헤이"라며 반응하고 참가자로 나선 이주승 역시 여하니 감독의 작품에 대해 "때깔 죽인다"라고 극찬한다.'디렉터스 아레나' 2회는 22일 밤 11시 ENA와 라이프타임에서 동시 방영되며, OTT 플랫폼 티빙과 지니TV에서도 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr