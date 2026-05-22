이준호가 다방면으로 활동을 펼치고 있다. / 사진=텐아시아DB

이준호가 브랜드 향 프로젝트에 참여한다. / 사진제공=O3 Collective

가수 겸 배우 이준호가 브랜드 향 프로젝트에 참여하며 색다른 활동에 나선다. 단순 모델 참여를 넘어 크리에이티브 디렉터로 함께하며 프로젝트의 방향성과 감각을 더했다. 특히 이준호의 목소리가 담긴 오디오 도슨트까지 포함돼 팬들의 관심을 끌고 있다.소속사 O3 Collective는 22일 공식 SNS를 통해 'O3 Collective Brand Merch Project vol.2 : Collective Scents'(오쓰리콜렉티브 브랜드 머치 프로젝트 볼륨.2 : 콜렉티브 센츠) 론칭 소식을 알렸다.눈길을 끄는 건 이준호의 참여 방식이다. 이준호는 크리에이티브 디렉터로 프로젝트에 함께했다. 구성품 중 하나인 카세트테이프 형태의 방향 제품에는 그의 오디오 도슨트 QR도 담긴다.'O3 Collective Brand Merch Project'는 브랜드의 비전과 철학을 다양한 방식으로 풀어내는 프로젝트다. 이번 vol.2는 '보이지 않지만 강력한 존재처럼 감각과 연결, 영감이 모여 문화를 만들고 시대의 공기를 바꾼다'는 브랜드 스토리를 갖고 있다. 이번 프로젝트는 프리미엄 향 전문 브랜드와 협업해 진행, 시그니처 향을 선보일 예정이다. 오는 6월 8일부터 일부 온라인숍에서 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr