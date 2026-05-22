노유민 아내 이명천이 '이혼숙려캠프' 제작진의 섭외 요청 메시지를 공개했다. / 사진=이명천 SNS

아이돌그룹 NRG 출신 노유민의 아내 이명천이 JTBC 이혼 조정 예능 '이혼숙려캠프' 섭외 제안에 불쾌감을 드러냈다.21일 이명천은 자신의 SNS에 "도대체 몇 번째인지. 랜덤으로 그냥 막 보내나보다"라고 글을 올렸다. 이어 "가끔 짜증날 때도 있지만 이혼할 정도는 아니다. 죽을 때까지 데리고 살 거니까 그만 보내달라"라고 제작진에게 호소했다. 또 "천생연분이라 못 버린다"라며 남편을 향한 애정을 표했다.이명천이 공개한 메시지에는 "JTBC '이혼숙려캠프' 제작진이다"라며 "우선, 해당 메시지를 받고 기분이 상하셨다면 진심으로 사과드린다"라는 글이 담겼다. 이명천은 "저희 사이 좋다"라고 '박제'하며 끈끈한 부부 사이를 나타냈다.노유민과 이명천은 2002년 한 콘서트에서 가수와 코러스의 관계로 처음 만났으며, 이후 한참 뒤에 재회했다. 둘은 2011년 2월 결혼했으며, 슬하에 두 딸이 있다.'이혼숙려캠프'는 이혼을 고민하는 부부들의 관계 회복 과정을 담는 프로그램이다. '이혼숙려캠프'의 무작위 섭외 논란은 이번이 처음이 아니다. 앞서 '나는 솔로' 15기 옥순도 섭외 연락을 받았다고 밝힌 바 있다. 옥순은 광수와 결혼 후 두 아이를 낳고 단란한 가정을 꾸렸다. 옥순은 제작진의 섭외 메시지를 SNS에 공개하며 "결혼 생활 1000000%"라고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr