≪이소정의 스타캐처≫

방송계 반짝거리는 유망 스타 캐치해서 소개

모델 겸 방송을 병행하는 장윤주와 여연희가 각자의 자리에서 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

모델 여연희가 '도수코' 14년 만에 '킬잇'에 도전했다./사진=tvN 방송 화면 캡처

장윤주가 '킬잇' 서바이벌에서 탈락한 모델 후배 여연희에 관해 아쉬움을 내비쳤다./사진=tvN 방송 화면 캡처

"장윤주 언니 눈빛만 봐도 '연희야, 열심히 하고 있구나'라고 말해주는 것 같았어요.'"최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 여연희를 인터뷰했다. 최근 tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'(이하 '킬잇')에 출연하며 약 14년 만에 다시 서바이벌 프로그램에 도전한 그는 과거 '도전! 수퍼모델 코리아 시즌3'(이하 '도수코') 시절과 현재를 비교하며 달라진 점을 솔직하게 밝혔다.2012년 방송된 '도수코3'에서 최종 3위에 오른 여연희는 특유의 개성과 존재감으로 강한 인상을 남겼다. 이후 모델과 배우 활동을 병행하며 꾸준히 커리어를 이어왔다. 이번 '킬잇'은 그가 오랜만에 도전한 경쟁 프로그램이라는 점에서 더욱 관심을 키웠다.여연희는 "가장 크게 달라진 점은 아무래도 마음가짐인 것 같다"며 "'도수코' 때는 너무 정신이 없었고 열정은 있었지만, 의외로 욕심은 크지 않았다"고 회상했다. 이어 "나는 원래 순간순간 최선을 다하는 스타일"이라며 "누가 잘하면 잘하는 대로 인정하는 편인데, 지금은 예전보다 욕심이 조금 생긴 것 같다"고 말했다.그는 '킬잇' 촬영 비하인드에 관해 "'이런 모습으로 보여야지'라는 생각하고 들어갔는데 막상 촬영이 시작되니까 그게 잘 안되더라"며 "카메라가 있든 없든 결국 평소 내 모습대로 행동하게 됐다"고 웃어 보였다. 이어 "원래 장난식으로 먼저 이야기한 뒤 진심을 설명하는 화법인데 방송에서는 뒤에 설명하는 부분이 편집되는 경우가 있었다"고 아쉬움을 내비쳤다. 그러면서 "'꺼드럭댄다'는 반응이 기억에 남는다"고 덧붙였다.여연희는 "연예 뉴스를 매일 본다. 아침에 연예 뉴스 랭킹을 확인하는 게 루틴"이라며 "나는 기사 내용을 다 읽는데 생각보다 많은 분이 제목만 보고 판단하시더라"고 말했다. 이어 "내 경우도 비슷한 것 같다"며 "앞에서는 장난스럽게 이야기하고 뒤에 진심을 설명하는데 그 부분이 빠지면 의도와 다르게 전달될 수 있다. 그래서 요즘은 말을 더 조심하게 되는 것 같다"고 덧붙였다.'도수코' 시절과 비교해 달라진 점으로 주변을 살피게 된 부분을 꼽았다. 여연희는 "'도수코' 때는 성격이 너무 뚜렷했다. PD님이 '연희는 캐릭터를 따로 잡을 것도 없다'고 하셨을 정도"라며 "지금도 성격 자체는 크게 달라지지 않았지만, 예전보다 주변을 조금 더 보게 된 것 같다"고 말했다.장윤주와의 재회는 특별한 감정으로 남았다고. 여연희는 "'도수코' 때도 심사위원으로 계셨고 지금도 같은 자리에서 계시는데 언니는 하나도 안 변한 느낌이었다"며 "옛날 기억들이 겹치면서 되게 뭉클했다"고 회상했다. 이어 "직접적으로 이야기를 나눈 건 아니지만 쉬는 시간에 눈이 마주칠 때마다 '연희야, 열심히 하고 있구나'라는 느낌의 응원을 보내주시는 것 같았다"며 "물론 내 뇌피셜일 수도 있지만 언니의 눈빛을 보고 나는 그렇게 느꼈다"고 미소 지었다.여연희의 롤모델은 홍진경이었다. 그는 "물론 윤주 언니처럼 연기도 하고 오랫동안 활동하면 좋겠지만, 나는 홍진경 님 같은 길이 더 매력적으로 느껴진다"며 "모델과 예능을 중심으로 활동하는 삶이 내게 더 잘 맞을 것 같다"고 말했다. 그러면서 방송에서 더욱 활발하게 활동하고 싶다는 소망을 강조했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr