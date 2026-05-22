에이티즈 (ATEEZ)/ 사진 제공=KQ

ATEEZ 14th mini album, "GOLDEN HOUR : Part.5," /KQ ENT.

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 약 4개월 만에 가요계로 복귀한다.소속사 KQ엔터테인먼트는 22일 0시 공식 유튜브 채널을 통해 에이티즈의 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5(GOLDEN HOUR : Part.5)' 스포일러 티저를 게시하며 컴백 소식을 알렸다.공개된 영상은 시시각각 변화하는 소프루의 형태를 담아내며 시각적 몰입감을 선사했다. 이와 함께 영상 전반에 깔린 "의심하십시오"라는 독백이 긴장감을 유발했다.영상 끝부분에는 정체를 알 수 없는 문구 'BAD'와 함께 공식 발매 시점인 '2026.06.26 1PM KST'가 명시되어 에이티즈의 복귀를 기다려온 국내외 팬들의 관심을 모았다.앞서 에이티즈는 지난 2월 발표한 미니 13집 'GOLDEN HOUR : Part.4'(골든 아워 : 파트 4)로 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 3위에 진입했다. 또 이들은 발매 첫 주 현지 자체 최고 음반 판매량을 갱신하며 자체 최고 성적을 냈다.아울러 에이티즈는 지난해 7월부터 올해 4월까지 전개된 월드투어 'IN YOUR FANTASY'(인 유어 판타지)를 마무리했다. 인천을 출발점으로 북미 12개 도시, 일본 3개 도시, 아시아 및 호주 9개 도시를 돌았다.한편, 에이티즈의 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5'는 오는 6월 26일 오후 1시 전 세계 동시 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr