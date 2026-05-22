에이티즈 (ATEEZ)/ 사진 제공=KQ
에이티즈 (ATEEZ)/ 사진 제공=KQ
그룹 에이티즈(ATEEZ)가 약 4개월 만에 가요계로 복귀한다.

소속사 KQ엔터테인먼트는 22일 0시 공식 유튜브 채널을 통해 에이티즈의 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5(GOLDEN HOUR : Part.5)' 스포일러 티저를 게시하며 컴백 소식을 알렸다.

공개된 영상은 시시각각 변화하는 소프루의 형태를 담아내며 시각적 몰입감을 선사했다. 이와 함께 영상 전반에 깔린 "의심하십시오"라는 독백이 긴장감을 유발했다.
ATEEZ 14th mini album, "GOLDEN HOUR : Part.5," /KQ ENT.
ATEEZ 14th mini album, "GOLDEN HOUR : Part.5," /KQ ENT.
영상 끝부분에는 정체를 알 수 없는 문구 'BAD'와 함께 공식 발매 시점인 '2026.06.26 1PM KST'가 명시되어 에이티즈의 복귀를 기다려온 국내외 팬들의 관심을 모았다.

앞서 에이티즈는 지난 2월 발표한 미니 13집 'GOLDEN HOUR : Part.4'(골든 아워 : 파트 4)로 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 3위에 진입했다. 또 이들은 발매 첫 주 현지 자체 최고 음반 판매량을 갱신하며 자체 최고 성적을 냈다.

아울러 에이티즈는 지난해 7월부터 올해 4월까지 전개된 월드투어 'IN YOUR FANTASY'(인 유어 판타지)를 마무리했다. 인천을 출발점으로 북미 12개 도시, 일본 3개 도시, 아시아 및 호주 9개 도시를 돌았다.

한편, 에이티즈의 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5'는 오는 6월 26일 오후 1시 전 세계 동시 공개된다.

이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr

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