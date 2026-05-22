사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 31기 영숙이 경수와 순자의 굳건한 관계 사이에서 느끼는 소외감과 모호한 태도로 인한 깊은 연애 고민을 토로했다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 대답은 오직 YES OR NO 복잡한 영숙을 위한 영호의 상담왕 모먼트'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영숙이 복잡한 심경을 안고 영호에게 진솔한 연애 상담을 요청하게 됐다. 영숙은 경수와의 데이트에서 느꼈던 알 수 없는 불편함과 순자라는 존재로 인해 생긴 높은 심리적 장벽에 대해 털어놨다.영숙은 경수와 순자가 이미 여러 번의 데이트를 거치며 확고하게 가까워진 상태라는 점을 깊이 의식하고 있었다. 이로 인해 다자간 데이트 상황이 펼쳐졌을 때 자신이 끼어들 틈을 찾기 어려웠고 결국 심리적인 거리감을 크게 느끼며 괴로워했다.경수의 일관성 없는 모호한 태도 역시 영숙의 불안감을 가중시키는 주요 원인이 됐다. 영숙은 경수가 자신에게 여전히 궁금한 점이 많다며 다시 대화해보자고 제안하면서도 정작 실제 행동이나 눈빛에서는 순자를 향한 마음이 훨씬 더 커 보인다고 느껴 심한 혼란을 겪었다. 상대방의 진짜 진심을 정확히 알 수 없는 상황에서 영숙은 자신이 앞으로 더 노력하는 것이 과연 의미가 있을지 혹은 허무하게 실패로 끝나지 않을지 걱정하며 관계에 대한 확신을 갖지 못해 발을 동동 굴렀다.영숙의 낙담한 모습을 본 영호는 현실적이면서도 명쾌한 해결책을 제시하며 든든한 조력자로 나섰다. 영호는 영숙에게 현재의 고민이 실질적인 결정을 내리기 위한 상황인지 냉정하게 되묻고 상대방의 마음을 억지로 바꾸려 하기보다 자신의 목적을 위해 끝까지 최선을 다하는 태도를 가질 것을 강조했다. 상대방의 마음이 바뀔지 안 바뀔지 미리 사서 걱정하기보다 현재 본인이 경수와의 관계 발전을 진심으로 원한다면 남은 솔로나라 기간 동안 스스로 할 수 있는 모든 노력을 다해보라는 조언이다.이어 영호는 영숙에게 "상황을 애매하게 끌며 감정을 낭비하기보다 단호한 태도를 취할 것"을 적극 제안했다. 경수에게 단도직입적으로 다가가 확실한 대답인 'Yes or No'를 당당하게 요구하라는 구체적인 방법이다. 이를 통해 영숙 스스로 마음을 정리하거나 두 사람의 관계를 명확히 정의하는 것이 혼란을 끝내는 데 큰 도움이 될 것이라는 영호의 진심 어린 강조는 영숙에게 새로운 돌파구를 마련해 주었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr