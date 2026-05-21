신예 배우 박솔라가 초록뱀엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트

신예 배우 박솔라가 초록뱀엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.21일 초록뱀엔터테인먼트는 박솔라와의 계약 소식을 알리며 "박솔라는 잠재력을 지닌 배우다. 박솔라가 다방면으로 활약할 수 있도록 전폭적으로 지원할 것"이라고 밝혔다.박솔라는 동국대학교 연극학부에 재학 중이며, 드라마 '아너', '그놈은 흑염룡' 등에 출연해 짧지만 인상적인 존재감을 남겼다. 170cm의 큰 키와 신비로운 분위기, 뛰어난 비율도 강점으로 꼽힌다.그는 7월 6일 오후 7시 5분 첫 방송 되는 MBC 새 일일드라마 '가족관계증명서'에서 도도희 역으로 시청자들과 만난다. 도도희는 서양화가이자 다수의 팔로워를 보유한 인플루언서로, 화려한 일상과 감각적인 라이프스타일로 주목받는 인물이다.겉으로는 완벽해 보이지만 인정받아야만 했던 가정환경 속에서 결핍과 열망을 품고 살아가는 캐릭터로, 박솔라는 이번 작품을 통해 한층 깊어진 연기를 선보일 예정이다.초록뱀엔터테인먼트는 드라마 제작사 초록뱀미디어를 모회사로 둔 엔터테인먼트사다. 배우 유인나, 이상이, 한지현, 최미나수 등이 소속돼 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr