사진 = SBS PLUS '나는솔로 그 후 사랑은 계속된다' 캡처

사진 = SBS PLUS '나는솔로 그 후 사랑은 계속된다' 캡처

'나는솔로' 17기 순자와 27기 영철, 그리고 20기 영식과 25기 영자가 최종커플이 됐다.21일 밤 10시 30분 방송된 SBS PLUS '나는솔로 그 후 사랑은 계속된다'에서는 '솔로민박-한 번 더 특집'의 최종선택 모습이 그려졌다.이날 방송에서 최종 선택의 시간이 다가왔고 13기 상철이 가장 먼저 나섰다. 13기 상철은 27기 현숙과 서사를 쌓았지만 최종선택은 하지 않겠다고 했다. 하지만 27기 현숙은 13기 상철을 선택하며 마음을 드러냈다.27기 현숙은 "엄청난 감정의 롤러코스터를 타고서는 이제 끝낸 기분이다"며 "덕분에 저의 연애와 사랑에 대해서 조금 더 생각해 볼 수 있는 시간이었다"고 밝혔다. 이어 15기 영철, 24기 순자가 차례로 최종선택을 하지 않았다.세번째 출연인 18기 영호는 "좋은 분 만나고 싶어서 용기 많이 내서 왔고 3박 4일이 그래서 소중했다"며 "그 시간을 저 스스로 가엽고 예쁘게 여기고 진심이었다는 마음을 담아서 최종 선택 하고 가겠다"고 하며 25기 순자를 선택했다. 하지만 25기 순자는 최종 선택을 하지 않았다.이어 27기 영호는 "3박 4일이 좀 짧은 시간으로 느껴졌다"며 "그래서 앞으로 그녀와 긴 시간 보내고 싶다"고 밝히며 17기 순자를 선택했다. 17기 순자는 "여기서 다정함을 알게됐고 30대 순자를 돌아봤던 세 번째 출연이다"고 하며 27기 영철을 선택했다.20기 영식은 "저는 그동안 우물을 찾아다니는 사슴이라고만 생각했는데 솔로민박을 경험하고 나서 이제 누군가에 우물이 되고 싶다고 생각했다"고 밝히며 25기 영자를 선택했다. 25기 영자는 "오빠를 '너'라고 불렀던 경상도 여자의 표현을 이제 오빠한테만 향하겠다"고 하며 20기 영식을 선택했다. 이렇게 최종 커플은 17기 순자와 27기 영철, 20기 영식과 25기 영자가 됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr