사진 = 'MMTG 문명특급' 유튜브 채널 캡처

사진 = 'MMTG 문명특급' 유튜브 채널 캡처

배우 박은빈이 과거 캐릭터 몰입으로 인해 겪었던 심리적 성장통과 이를 극복하고 자신만의 독보적인 연기 철학을 구축하게 된 비화를 고백했다.유튜브 채널 'MMTG 문명특급'에서는 '평생 착하게만 살아온 박은빈 씨에게 흑화 스킬 전수하고 왔습니다 (w. 박은빈)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 재재를 만난 배우 박은빈이 재재와 서로의 놀라운 공통점을 확인하며 유쾌한 시간을 가졌다. 두 사람은 서강대학교 심리학과 출신이라는 학벌부터 학창 시절 임원 활동을 하고 성적 우수 장학금을 받는 등 성실한 학교생활을 보냈던 공통점을 발견하며 화기애애한 분위기를 이어갔다. 이어 5살 때부터 시작된 박은빈의 아역 시절 영상을 함께 감상하며 추억을 회상하는가 하면 연기에 임하는 자세와 캐릭터를 구축하기 위한 치열한 고민을 털어놔 눈길을 끌었다.특히 박은빈은 연기할 때 '캐릭터 박은빈'과 '인간 박은빈'을 완벽히 분리하게 된 결정적인 계기를 밝혀 이목을 집중시켰다.박은빈은 과거 드라마 '청춘시대'의 송지원 캐릭터를 연기할 당시 실제 자신의 성격과 인물의 모습이 너무 달라 스스로 어색함을 느꼈고 이로 인해 실제 일상생활에서 우울함을 느끼는 등 버거운 시간을 보냈다고 털어놨다. 박은빈은 당시 큰 성장통을 겪은 이후 비로소 캐릭터와 나 자신을 분리하는 법을 배우는 좋은 시발점이 됐다고 설명했다.이후 박은빈은 무조건 감독의 지시를 따르기보다 자신만의 연기 방식을 찾기로 확신을 가졌을 때 캐릭터로부터 자유를 찾게 됐다고 전했다. 매 작품마다 인물을 창조하는 과정에서 캐릭터 노트 등을 활용해 심리적 거리를 두거나 심플한 사고방식을 가진 캐릭터를 통해 세상을 편하게 바라보는 등 자신만의 방법으로 인물을 구축하고 있다는 설명이다.또한 박은빈은 "더 이상 물러설 곳이 없는 낭떠러지와 같은 상황에 직면했을 때 내면의 저력이 발휘된다"고 덧붙였다. 새로운 악기를 배우거나 캐릭터를 완벽히 소화해야 하는 등 연기적으로 한계에 부딪히거나 더 이상 피할 수 없는 과제가 주어졌을 때 비로소 엄청난 집중력을 발휘해 실력을 키워나간다는 고백이다.마지막으로 박은빈은 드라마 '이상한 변호사 우영우' 제작진과 다시 한번 의기투합한 새 작품 '원더풀스'의 분위기와 캐릭터를 소개했다. 박은빈은 이전 캐릭터들과는 또 다른 매력을 가진 인물을 연기하며 깊은 해방감을 느꼈다고 밝혀 기대감을 높였다.이어 심리학과 출신인 박은빈을 위해 마련된 '조하리의 창' 분석을 통해 자신과 주변 사람들이 바라보는 모습을 비교 분석하는 시간을 가졌으며 팬들을 향한 깊은 애정을 드러내는 유쾌하고 진솔한 토크를 끝으로 일정을 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr