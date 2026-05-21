사진 = '인영인영' 유튜브 채널 캡처

사진 = '인영인영' 유튜브 채널 캡처

배우 박성웅이 후배 유인영을 향해 가졌던 과거의 선입견을 솔직하게 고백하며 13년 우정을 과시했다.배우 유인영이 운영하는 유튜브 채널 '인영인영'에서는 '라면 먹기 딱 좋은 날씨네... 박성웅 오빠와 한강 라면'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 유인영이 13년 인연인 배우 박성웅과 함께 한강을 방문해 뜻깊은 시간을 보내는 모습이 그려졌다.두 사람은 한강 공원에서 감자면, 진짬뽕, 짜슐랭 등 다양한 종류의 라면을 직접 끓여 먹으며 본격적인 먹방을 선보였다. 야외에서 먹는 라면의 맛에 감탄한 두 사람은 치킨을 곁들인 푸짐한 식사에 이어 후식 아이스크림까지 즐기며 소소한 일상의 행복에 깊이 공감했다.식사 도중 두 사람은 13년 전 단막극 촬영 당시의 첫 만남을 회상하며 서로의 첫인상에 대한 숨겨진 비화를 털어놨다.박성웅은 유인영의 첫인상에 대해 솔직히 선입견을 가졌던 사실을 털어놓아 눈길을 끌었다. 유인영이 모델 출신 배우였기 때문이라는 것이 박성웅의 설명이다. 박성웅은 당시 모델 출신 연기자들에 대해 연기에 대한 진정성이 다소 부족할 것이라는 선입견을 가지고 있었다고 덧붙였다.그러나 함께 작품을 준비하면서 박성웅의 이러한 편견은 눈 녹듯 사라졌다. 박성웅은 유인영이 대본 리딩 때부터 매우 열심히 임하는 모습을 보았고 이후 연기 지도에 대해서도 진지하게 받아들이는 태도를 확인하며 선입견을 완전히 깨게 됐다고 언급했다.유인영의 진중한 태도에 마음을 연 박성웅은 인생 선배로서 따뜻하고 인간적인 조언을 건네는가 하면 평소 가지고 있던 고민이나 근황을 편안하게 공유하며 13년이라는 시간 동안 쌓아온 두터운 신뢰와 친밀한 케미스트리를 증명했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr