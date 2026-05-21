사진 = '문채원 Moon chaewon' 유튜브 채널 캡처

사진 = '문채원 Moon chaewon' 유튜브 채널 캡처

6월의 신부가 될 배우 문채원이 데뷔 이후 처음으로 자신의 아늑한 집을 공개하며 요리 도전과 진솔한 속내를 털어놨다.배우 문채원이 운영하는 유튜브 채널 '문채원 Moon chaewon'에서는 '집들이라고 해서 갔는데 밥을 안 줘요… 충격의 옷장 공개, 혼란의 무 스프 (+문채원 하이볼)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 문채원은 아담하고 따뜻한 느낌의 거실과 직접 가꾼 식물, 어머니가 그린 그림 등 애정 어린 인테리어 아이템들을 차례로 소개했다. 특히 잘 안 입는 옷을 정리하는 옷방 구조와 깔끔한 부엌 공간을 보여주며 눈길을 끌었다.이어 문채원은 직접 무 스프 만들기에 도전했는데 밥을 활용해 루를 대신하는 독특한 레시피로 요리를 진행하던 중 예상치 못한 실수와 대환장 요리 과정을 보여주며 큰 웃음을 자아냈다. 우여곡절 끝에 완성된 요리를 스태프와 함께 시식하며 평가하는 시간도 가졌다.이후 문채원은 인스타그램을 통해 받은 질문에 답하는 Q&A 타임을 진행해 솔직하고 진솔한 이야기가 오갔다. 문채원은 "예전에는 열심히 쫓았지만 지금은 덜 중요해진 것을 묻는 질문에 나에게 마음이 없는 사람의 마음을 얻으려고 집착했던 일"이라 답했다. 문채원은 "이제는 그런 희망에 매달리는 것이 무의미하다는 것을 깨달았다"고 덧붙였다.가장 애정하는 최애 캐릭터로는 드라마 '공주의 남자' 속 세령이를 꼽으며 "지금보다 훨씬 어리고 도전 정신이 강했던 시절의 세령이를 보면 여전히 울컥하고 연기를 통해 여러 사랑을 경험하며 풍요로움을 느꼈던 기억이 소중하다"고 전했다.이 밖에도 회피형 인간에 대한 견해와 평소 관심사도 아낌없이 공개됐다. 문채원은 회피형 남자친구에 대해 기본적으로는 회피하면 곤란하지만 감당할 수 있는 수준이라면 이해할 수 있고 싸움 상황에서 말 실수를 하지 않으려고 잠시 피하는 것이라면 현명한 태도일 수도 있다고 생각을 밝혔다.최근 좋아하는 그룹으로는 코르티스를 언급하며 멤버들이 서로를 따라 하는 영상이 너무 재미있어서 찐 팬이 됐다고 인증했다. 마지막으로 문채원은 친해지고 싶은 연예인으로 기안84와 황제성을 꼽았으며 특히 황제성이 김창옥 강사의 쇼를 진행하는 것을 매우 인상 깊게 보았다고 전하며 꾸밈없는 매력으로 일정을 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr