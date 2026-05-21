'나솔사계'가 5월 21일 방영된다. / 사진제공=ENA, SBS Plus

'나솔사계'가 5월 21일 방영된다. / 사진제공=ENA, SBS Plus

'나솔사계' 27기 현숙이 13기 상철과 두 번째 팔짱 스킨십을 하며 로맨스 분위기를 끌어올린다. 방송으로 보면 놀랄 것이라고 예고까지 한다. 이를 지켜본 3MC 데프콘, 경리, 윤보미는 "오해하기 딱 좋은 상황"이라며 걱정을 내비친다.21일 밤 10시 30분 방송되는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 '솔로민박-한 번 더 특집'의 최종 선택을 앞둔 솔로남녀들의 마지막 이야기가 공개된다.최종 선택을 하루 앞둔 마지막 밤, 27기 현숙은 공용 거실에서 흥을 감추지 못한 채 어깨춤을 춘다. 앞서 13기 상철과 심야 데이트를 즐긴 데 이어 팔짱 스킨십까지 한 만큼 들뜬 모습을 보인 것. 27기 현숙은 "나 너무 좋아. 지금 자도 여한이 없어"라며 웃었다.이를 본 15기 영철과 25기 영자가 "무슨 일이 있었던 거야?"라고 묻는다. 27기 현숙은 "방송으로 보면 더 놀랄 걸?"이라며 의미심장한 반응을 보인다. 이후 여자 방으로 돌아간 그는 17기 순자에게도 "난 엄청 명확해졌다. 내일 최종 선택 할 거야"라고 털어놨는다. 17기 순자는 "그 정도야? 대박이다"라며 놀라워한다.비슷한 시각 공용 거실에 남아 있던 13기 상철은 25기 영자가 "약 좀 달라"고 하자 "난 남의 여자는 안 챙겨준다. 27기 현숙 님 어디 갔냐?"라고 농담 섞인 말을 건넨다. 이어 18기 영호가 "이제 판이 어떻게 흘러가는지 공유해도 되는 거 아냐?"라고 묻는다. 25기 영자가 "나 들었어"라며 두 사람 이야기를 꺼내려 하자 분위기가 급변한다.13기 상철은 갑자기 정색하며 "넌 너 얘기나 해. 남의 얘기하지 말고!"라고 말한다. 이전과는 다른 반응에 윤보미는 "너무 쏘아붙인다"라며 걱정스러운 반응을 보인다.이후 27기 현숙이 다시 공용 거실에 등장해 "나 인터뷰 끝났는데 이제 가서 자려고"라고 말하자, 13기 상철은 "나도 인터뷰 있는데"라며 함께 자리에서 일어난다. 그는 27기 현숙을 여자 방 앞까지 데려다준다. 이 과정에서 27기 현숙은 "잠시만 겨드랑이 빌려도 되냐?"라며 다시 한번 팔짱을 낀다.달달한 분위기 속 두 사람은 다정하게 '굿나잇' 인사를 나눈다. 이를 본 경리는 "13기 상철 님이 미리 얘기를 해줬어야 한다", "오해하기 딱 좋은 상황이다"라고 짚는다.27기 현숙이 최종 선택까지 결심한 가운데, 13기 상철이 25기 영자에게 예민하게 반응한 이유는 무엇일지, 또 '솔로민박-한 번 더 특집'에서 몇 커플이 탄생할지는 21일 밤 10시 30분 방송되는 ENA·SBS Plus '나솔사계'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr