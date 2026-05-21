배우 허성태가 21일 서울 마포구 MBC 방송센터 골든마우스홀에서 열린 '오십프로' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=MBC

배우 허성태가 '오십프로' 제작발표회 현장에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=MBC

배우 허성태가 대본을 보기도 전에 출연 라인업과 감독을 보고 캐스팅을 수락했다고 밝혔다.21일 서울 마포구 MBC 방송센터 골든마우스홀에서 '오십프로' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 한동화 감독과 배우 신하균, 오정세, 허성태, 김신록, 이학주가 참석했다.극 중 10년째 편의점을 지키는 화산파 2인자 강범룡 역을 맡은 허성태는 캐스팅을 수락한 계기를 밝혔다. 그는 "사실 대본을 보기도 전에 배우 캐스팅과 감독님 이름만 보고 마음을 정했다"며 "출연 결심을 한 후에 대본을 정독했다"고 말해 웃음을 자아냈다.그러면서 신하균, 오정세와 호흡을 맞춘 소감도 이야기했다. 그는 "앞서 타 작품에 같이 출연했으나 많이 만나지 못했다. 이번에는 함께 연기하는 장면이 많아서 재밌었다"며 "두 사람 사이에 껴서 연기할 수 있다는 것만으로 영광스러웠다"고 설명했다.MBC 새 금토드라마 '오십프로'는 한때 이름을 날렸지만 지금은 한물간 세 남자가 운명처럼 다시 얽히게 되면서 벌어지는 이야기를 그린다. 하나의 임무로 다시 뭉친 이들이 좌절과 시련을 겪으면서 다시 일어서는 과정을 액션 코미디 장르로 담아낸다.'오십프로'는 오는 22일 오후 9시 50분 첫 방송한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr