사진 = MBN ‘바디인사이트’
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코미디언 이경실이 사별 후 힘든 시기를 겪은 정선희를 위해 발 벗고 나섰던 사연이 다시 주목받고 있다.

이경실은 지난 18일 방송된 MBN ‘바디인사이트’에서 정선희가 과거 큰 경제적 위기를 겪었을 당시 주변 동료들과 함께 도움의 손길을 건넸던 일을 떠올렸다.

그는 “선희가 안 갚을 애는 아니다. 생각 있는 사람들끼리 같이 도와서 일단 해결해 보고 애를 살리자고 했다”고 당시를 회상했다.

앞서 정선희는 남편 안재환 사별 이후 거액의 빚 문제까지 겹치며 생활고를 겪었던 것으로 알려졌다. 집이 경매에 넘어갈 위기까지 이어졌던 상황 속에서 이경실이 직접 주변 방송인들에게 연락했고, 하루 만에 3억 5000만 원이 모였다고.
사진 = MBN ‘바디인사이트’
사진 = MBN ‘바디인사이트’
정선희 역시 과거 유튜브 채널에서 “언니가 정말 빠르게 동료들에게 연락해 그날 바로 돈을 모아줬다”며 고마움을 전한 바 있다.

이경실은 방송에서 “그 돈이 해결되지 않았으면 선희 인생이 정말 힘들어졌을 것”이라며 “그건 선희 잘못이 아니라고 생각했다”고 말했다.

정선희 또한 “그 돈을 꼭 갚아야겠다는 마음으로 버텼다”며 “죽고 싶다는 생각이 들어도 빚은 갚고 죽자는 마음이었다”고 털어놨다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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