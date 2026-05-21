이미지 크게보기 사진 = MBN ‘바디인사이트’

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코미디언 이경실이 사별 후 힘든 시기를 겪은 정선희를 위해 발 벗고 나섰던 사연이 다시 주목받고 있다.이경실은 지난 18일 방송된 MBN ‘바디인사이트’에서 정선희가 과거 큰 경제적 위기를 겪었을 당시 주변 동료들과 함께 도움의 손길을 건넸던 일을 떠올렸다.그는 “선희가 안 갚을 애는 아니다. 생각 있는 사람들끼리 같이 도와서 일단 해결해 보고 애를 살리자고 했다”고 당시를 회상했다.앞서 정선희는 남편 안재환 사별 이후 거액의 빚 문제까지 겹치며 생활고를 겪었던 것으로 알려졌다. 집이 경매에 넘어갈 위기까지 이어졌던 상황 속에서 이경실이 직접 주변 방송인들에게 연락했고, 하루 만에 3억 5000만 원이 모였다고.정선희 역시 과거 유튜브 채널에서 “언니가 정말 빠르게 동료들에게 연락해 그날 바로 돈을 모아줬다”며 고마움을 전한 바 있다.이경실은 방송에서 “그 돈이 해결되지 않았으면 선희 인생이 정말 힘들어졌을 것”이라며 “그건 선희 잘못이 아니라고 생각했다”고 말했다.정선희 또한 “그 돈을 꼭 갚아야겠다는 마음으로 버텼다”며 “죽고 싶다는 생각이 들어도 빚은 갚고 죽자는 마음이었다”고 털어놨다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr