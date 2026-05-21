최준희 / 사진 = 최준희 SNS

최준희 / 사진 = 최준희 SNS

배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 결혼식에 잠입한 남성에 불쾌함을 토로했다.21일 최준희는 자신의 SNS에 "누구세요 진짜"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 오빠 최환희의 손을 잡고 버진로드를 걷는 최준희 뒤로 그의 결혼식을 촬영 중인 한 남성의 모습이 담겼다.최준희는 "어떻게 들어온 건지 모르겠다"며 "바로 핸드폰 뺏고 갤러리 검사한 뒤 내쫓았다고는 하는데 진상짓하면서 하객들한테 피해를 줬다고 하더라"고 설명했다. 이어 그는 "웃긴 건 축의금도 안 내고 밥 야무지게 드시고 가셨다"며 "(하객들에게) 미안해죽겠다"고 심경을 전했다.또한, 해당 결혼식에 참석한 지인은 해당 게시물에 "저 사람 계속 앉아서 자리 잡고 있길래 뭐지 싶었다"며 "너랑 아는 사이라고 하더라"는 메시지를 남기기도 했다. 최준희는 황당함을 감추지 못하고 "누구신데요 나가세요"라고 답했다. 최준희의 결혼식에 잠입한 해당 남성의 신원은 별도로 밝혀지지 않았다.한편, 최준희는 지난 16일 11세 연상의 비연예인 남성과 부부의 연을 맺었다. 그는 본식 4일 만에 미국으로 신혼여행을 떠난 근황을 알린 바 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr