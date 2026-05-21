신기루 / 사진 = 신기루 유튜브 채널

코미디언 신기루가 건강 이상을 호소했다.20일 유튜브 채널 '뭐든 하기루'에는 '속초 맛집 털러 갔다가 내 육신 다 털렸기루'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 신기루는 한껏 부은 얼굴로 카메라 앞에 앉아 자신의 현재 건강 상태를 허심탄회하게 털어놨다.이날 신기루는 전날 속초에서 대구전, 꼴뚜기, 생구이 등 각종 음식을 먹은 이후 방에 들어오자마자 밤새도록 기침을 했고 머리가 너무 아파서 도저히 견딜 수가 없다고 털어놨다. 결국 그는 예정돼 있던 저녁 미팅까지 전면 취소했다.신기루는 "이 상태로 운전을 하다가 정말 죽을 것 같았다"며 "일단 여기 병원에 가서 수액을 맞고 처치를 받은 뒤 내일 새벽에 이동하려고 한다"고 설명했다. 이어 그는 "어제 마신 샴페인이 화근이었을까 생각도 해봤지만 그건 아닌 것 같다"고 덧붙였다. 뷰가 좋은 호텔 방에 묵으면서도 방구석 신세가 된 신기루는 "속초까지 와서 이게 무슨 일이냐. 속초까지 와서 수액 맞게 생겼다"며 씁쓸한 웃음을 지었다.해당 영상이 게재되자 팬들은 "진짜 많이 아파 보인다", "잘 먹는 것도 좋지만 건강이 최우선이다" 등 그의 빠른 회복을 기원했다.한편, 그는 지난해 디즈니+ 예능 '배불리힐스'에 출연해 자신의 몸무게를 공개한 바 있다. 그는 "고등학교 졸업하고 20대 되자마자 100kg이 됐고 40대에는 120kg이 됐다"고 털어놔 놀라움을 자아냈다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr