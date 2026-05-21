보이넥스트도어 / 사진 제공=KOZ 엔터테인먼트

보이넥스트도어 정규 1집 트랙리스트 / 사진 제공=KOZ 엔터테인먼트

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 첫 정규 앨범 'HOME' 전곡 작업에 참여했다.보이넥스트도어(성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학)는 지난 20일 정규 1집 트랙리스트를 공개했다. 'HOME'은 타이틀곡 'VIRAL'을 비롯해 '06070', '똑똑똑', 'ADIOS!', 'Upside Down', 'DIVE', '기억해줘요', 'I Wonder', 'I Wonder, Always'까지 총 9개 트랙으로 구성됐다.다음 달 8일 오후 6시 발매되는 정규 1집 'HOME'은 보이넥스트도어가 그간 겪은 감정과 기억을 진솔하게 푼 앨범이다. 멤버, 팬 등 팀의 근간이 되는 존재와 사랑, 이별, 청춘의 성장과 아픔 등 많은 사람의 공감을 얻을 수 있는 주제로 삼았다.타이틀곡 'VIRAL'은 자신의 노래가 더 많은 사람들에게 퍼지면 좋겠다는 바람을 담은 곡이다. 소속사 KOZ 엔터테인먼트의 대표 프로듀서이자 아티스트 지코(ZICO)가 작사, 작곡에 참여했다.전 멤버가 곡 작업에 참여한 점이 눈에 띈다. 특히 명재현과 운학은 전곡 작업을 맡아 그간의 음악적 성장을 담아냈다. 특히 '06070', '기억해줘요'를 비롯해 원도어(ONEDOOR.팬덤명)에게 바치는 'I Wonder'와 음반에서만 들을 수 있는 'I Wonder, Always (CD Only)'는 팀명으로 크레디트에 이름을 올려 의미를 더했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr