효리수가 본격적인 데뷔 준비에 나섰다. /사진=텐아시아DB

효리수가 댓글을 읽고 남다른 각오를 다졌다. / 사진='효연의 레벨업' 유튜브 캡쳐

그룹 소녀시대의 유닛 효리수(효연·유리·수영)가 댓글을 읽고 각성했다.지난 20일 유튜브 채널 '효연의 레벨업'에는 '효리수 데뷔 프로젝트 2화' 영상이 공개됐다. 효리수가 보컬 유닛 태티서와 자신들의 보컬을 비교한 영상을 시청하는 모습이 담겼다.효연은 "태티서랑 우리를 비교해놓은 영상이 요즘 계속 뜬다"고 운을 뗐다. 자신 있게 영상을 시청하던 그들은 태연과 효연이 노래하는 모습을 이어 붙인 영상에 "누가 이렇게 붙여놨어?"라고 말하며 정색했다.댓글을 읽던 효리수는 태티서와 자신들을 가리켜 "걸그룹 vs 껄껄껄 그룹"이라고 쓴 말에 당황했다. 그들은 "일단 '싫어요' 먼저 누르자"고 발끈해 웃음을 자아냈다. 효연은 "이러다가 각 잡고 효리수에서 노래 하나 뽑을 것 같아서 무섭다"는 댓글을 읽고 "뭐가 무섭다는 거냐. 이 댓글 삭제하자"고 말했다.유리는 "(사람들이) 우리 편인 것 같긴 한데, 우리 실력을 모르는 것 같다. 무서운 맛이 뭔지 보여줘야 한다"라며 각오를 다졌다. 이들은 실력을 보여주기 위해 본격적인 고퀄리티 자체 홍보 영상을 제작하기로 결의하며 데뷔를 향한 남다른 의지를 불태웠다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr