배우 오정세가 21일 서울 마포구 MBC 방송센터 골든마우스홀에서 열린 '오십프로' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=MBC

배우 오정세가 '오십프로' 제작발표회 현장에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=MBC

배우 오정세가 액션 신을 소화하기 위한 자신만의 비결을 공개했다.21일 서울 마포구 MBC 방송센터 골든마우스홀에서 '오십프로' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 한동화 감독과 배우 신하균, 오정세, 허성태, 김신록, 이학주가 참석했다.극 중 10년 전 기억을 잃은 북한 특수 공작원 봉제순을 연기한 오정세는 "대본을 보고 액션 신이 많아서 걱정됐다"고 밝혔다.이어 "신하균과는 달리, 액션을 위해 6개월 이상 재활 운동에 힘썼다"며 "재활 운동으로 다져진 몸과 스태프분들의 도움이 합쳐져 인간 병기로 다시 태어났다"고 말해 웃음을 자아냈다. 앞서 신하균은 작품 준비 과정에서 가장 중점을 둔 부분을 묻는 취재진의 질문에 "액션 연기를 위해 복싱을 배웠다"고 답했다.MBC 새 금토드라마 '오십프로'는 한때 이름을 날렸지만 지금은 한물간 세 남자가 운명처럼 다시 얽히게 되면서 벌어지는 이야기를 그린다. 하나의 임무로 다시 뭉친 이들이 좌절과 시련을 겪으면서 다시 일어서는 과정을 액션 코미디 장르로 담아낸다.'오십프로'는 오는 22일 오후 9시 50분 첫 방송한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr