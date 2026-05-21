최고기, 이주은 / 사진 = 최고기 유튜브 채널

크리에이터 최고기가 무분별한 혼전임신 루머 확산에 분노를 표했다.20일 유튜브 채널 '최고기의 육아채널'에는 '뭔 또 임신이냐'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 최고기와 그의 여자친구 이주은의 라이브 방송 편집본이 담겼다.이날 이주은은 "결혼식 언제 하냐"는 질문에 "이번달 말쯤에 정해질 것 같다. 이번달 말이나 다음달 쯤으로 정해질 것 같긴 하다"고 답했다.특히, 그는 "주은님 진짜 임신하신 거냐"는 댓글에 "저 임신 안했다"고 즉답했다. 이어 최고기는 "기사가 있더라. 근데 어떻게 그런 기사가 난 거냐"라며 "영상에서 임신했다는 말을 단 한 번도 한 적이 없다"고 의아함을 표했다.최고기는 "헤드라인을 약간 좀 바꿔서 헷갈리게 하는 건 이해한다. 그런데 너무 말도 안 되는 걸 해놓으니까 나도 깜짝 놀랐다. 생각하고 기사를 써야 하는 것 아니냐"고 답답한 심경을 전했다. 이주은 역시 "인스타나 유튜브에 나오는 연예인 관련된 뉴스가 인플루언서 관련된 뉴스 같은 거 나오지 않나. 안 믿게 된다"고 덧붙였다.최고기는 "인스타 기사에도 '또 임신했냐'라는 둥 재밌는 댓글이 많았다"고 언급했다. 이에 이주은은 "조금 19세이긴 한데 '얘는 피임할 줄 모르냐'고 하더라. 묶어야 된다고, 살 돈 없냐고. 그런 댓글이 많았다"고 황당함을 표했다.이후 최고기는 동거 계기를 묻는 말에 "주은 씨의 집 계약이 끝났다. 그래서 집을 알아보려고 했었는데 그냥 제가 얘기했다. 그럴거면 그냥 같이 지내는 게 어떻냐. 그래서 같이 지내게 됐다"고 설명했다.한편, 최고기는 2016년 뷰티 크리에이터 유깻잎과 혼전임신으로 결혼해 딸 솔잎 양을 품에 안았으나 4년 만에 파경을 맞았다. 현재 최고기는 딸 솔잎 양을 홀로 키우고 있다. 그는 TV조선 예능 'X의 사생활'을 통해 3세 연하 여자친구 이주은과 5년째 교제 중임을 전했다. 두 사람은 현재 결혼을 준비 중인 것으로 알려졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr