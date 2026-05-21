신지, 문원 부부가 '편스토랑'에 출연한다. / 사진=신지 SNS

신지, 문원 부부가 '편스토랑'에 출연한다. / 사진제공=KBS

'신상출시 편스토랑'에서 CCTV가 11대 설치된 신지, 문원의 신혼집이 공개된다.22일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')은 '가정의 달 맞이 부부특집'으로 꾸며진다. 방송에는 이정현과 의사 남편 박유정, 신혼 부부 신지X문원이 출연한다.앞서 신지, 문원은 '편스토랑'을 통해 결혼 전 함께 생활 중인 신혼집을 방송 최초 공개한 바 있다. 이날 공개되는 VCR 속 신지는 무전기를 들고 "자기야"를 외친다. 지난 방송에서 신지는 "집이 3층 주택이다 보니 무전기를 쓰게 됐다"고 설명했다. 신지는 이날 역시 무전기로 남편을 애타게 부른다. 그러나 답변이 없자 신지는 "왜 안 오지?"라며 정체 모를 모니터를 들여다본다. 모니터의 정체는 바로 11대의 CCTV가 돌아가고 있는 화면이었다고.이에 '편스토랑' 식구들은 깜짝 놀라 '무전기도 부족해서 CCTV까지 설치한 건가?'라며 웃는다. 그러자 신지는 황급히 CCTV를 설치한 이유를 털어놓는다. 그런가 하면 CCTV로 문원의 위치를 파악한 신지가 성큼성큼 발걸음을 옮긴 곳은 바로 노래방이었다. 집 내부에 노래방까지 있는 모습이 공개되자 '편스토랑' 식구들은 놀라움을 감추지 못한다.신지, 문원 부부의 이야기를 담은 '편스토랑'은 22일 '불금야구' 중계가 끝나는 대로 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr