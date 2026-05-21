우주소녀 다영이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

다영이 '전지적 참견 시점'에 출연한다. / 사진제공=MBC

그룹 우주소녀의 멤버 다영이 '전지적 참견 시점'에서 12kg을 감량한 비결을 공개한다오는 23일 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점'에는 솔로로 변신한 다영이 출연한다. 이날 다영은 새벽 5시부터 시작되는 일상을 전격 공개한다.다영의 하루는 새벽 5시부터 시작된다. 눈을 뜨자마자 동기부여 영상을 시청한 뒤 영어 공부, 아침 식사, 회사 A&R팀 피드백, 미국 포토그래퍼와 화상 미팅, 사진 셀렉, 공복 운동까지 연이어 소화해낸다. 다영의 매니저는 "활동기와 비활동기가 구분되는 사람이 아니다. 활동할 땐 무대 준비로 바쁘고, 비활동기엔 다음 활동을 준비하느라 바쁘다"고 말한다.다영의 솔로 활동 비하인드 스토리도 공개된다. 다영은 3개월간 쉬고 오겠다며 회사에 제주도로 내려간다고 말한 뒤 몰래 미국으로 떠났다고. 미국에서 음악 작업을 하고 돌아온 다영은 직접 준비한 곡을 회사에 들려주며 솔로 프로젝트를 시작했다고 밝힌다.외형 변화도 눈길을 끈다. 다영은 남다른 먹성을 이겨내고 1달에 1kg씩 총 12kg 감량했다고 말한다. 다이어트가 생활이 된 다영은 생채소를 조미 안 된 곱창김에 싸 먹으며 하루를 시작한다. 또 모든 사람에게 채소의 맛을 전파하는가 하면, 영양제를 권하는 등 의외의 건강 마니아다운 모습을 보여준다.'전지적 참견 시점'은 23일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr