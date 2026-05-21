배우 송일국이 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에서 중2 삼둥이들의 근황을 전한다. / 사진 제공=MBN

배우 송일국이 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에서 중2 삼둥이들의 근황을 전한다. / 사진 제공=MBN

배우 송일국이 삼둥이에게 조상의 업적에 누를 끼치지 말자고 단속했다고 전한다.23일 방송될 MBN '김주하의 데이앤나잇' 26회에서 송일국은 삼둥이에게 "잘못하는 순간 5대가 날아간다"라며 조상의 업적에 누를 끼치지 말 것을 이야기했다고 말한다. 송일국이 삼둥이에게 외증조부 김좌진 장군, 외조부인 장군의 아들 김두한, 김두한의 딸 어머니 김을동, 자신과 고위 공작자인 아내까지 5대의 운명이 삼둥이의 행동에 달렸다고 강조했음을 밝혔다고.또한 송일국은 서른 넘고 조상에 대한 감사의 의미를 알게 됐다며 "빨간 줄 가는 행동만 안 했지. 정말 저는 철이 없었다"라며 철없던 젊은 날을 반성한다. 특히 송일국은 청산리대첩을 대승으로 이끌어 낸 외증조부 백야 김좌진 장군과 붕어빵처럼 똑 닮은 외모로 애국심을 뽐낸다. 하지만 송일국은 이내 김좌진 장군과 관련해 외증손주라서 가능한 폭탄 발언을 한다.송일국은 2014년 삼둥이와 함께한 만두 먹방으로 망해가던 만두 회사를 살린 기적 같은 실화도 밝힌다. 삼둥이와 송일국이 순식간에 8판을 해치운 만두 먹방은 당시 큰 화제가 됐고 이로 인해 실제로 두 달 뒤 문을 닫을 뻔한 만두 회사가 200억 매출을 이루며 기사회생 했다. 이 밖에도 송일국은 만두 20인분을 사면, 10인분은 집으로 가는 차에서 흡입했던, 못 말리는 먹방 에피소드도 고백한다.그런가 하면 스스로를 뮤지컬계 중고 신인이라고 한 송일국은 "노래에 눈을 떠서 50살이 다 돼서 노래를 시작, 지금 계속해서 노래 연습을 한다"라며 "'맘마미아' 오디션도 직접 지원했었다"라는 말로 뮤지컬에 대한 열정을 보인다.한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr