차정원이 공개 연애 중인 배우 하정우의 응원을 받았다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

차정원이 공개 연애 중인 배우 하정우의 응원을 받았다고 밝혔다./사진제공=tvN

차정원이 공개 연애 중인 배우 하정우의 응원을 받았다고 밝혔다. 앞서 그는 지난 2월 하정우와 9년째 열애 중이라는 사실이 알려져 화제를 모았다.차정원은 19일 서울 마포구 상암 CJ ENM에서 열린 tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁' 미디어 토크에 참석했다. 그는 "오랜만의 예능이고 서바이벌 프로그램이라 긴장도 많이 하고 준비도 열심히 했다"며 "평소 패션을 좋아하다 보니 즐겁게 촬영하고 있다"고 말했다.화이트 레이블 멘토로 합류한 차정원은 남자친구 하정우의 반응도 전했다. 그는 "첫 회를 봤다고 하더라. 모니터링도 해주고 응원과 격려를 많이 해줬다"고 밝혔다. 이원형 CP가 구체적인 조언 내용을 묻자 차정원은 "너무 긴장하지 말고 편하게, 정원이 네가 생각하는 걸 있는 그대로 보여주라고 했다"고 답했다.이를 들은 블랙 레이블 멘토 장윤주는 "하정우 씨는 제가 봤을 때 블랙 레이블 스타일이다. 저희 팀으로 들어오셔야 한다"고 말해 현장을 웃음짓게 했다. 이에 차정원은 "실제로 블랙 레이블과 잘 어울린다. 블랙만 입고 다닌다"고 덧붙였다.'킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'은 패션계에서 가장 아이코닉한 인물을 찾는 패션 크리에이터 서바이벌 프로그램이다. 매주 화요일 오후 10시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr