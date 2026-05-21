가수 이효리가 수업 중 강아지와 달콤한 시간을 보내고 있다. / 사진=이효리 SNS

가수 이효리가 학원에서의 평온한 근황을 알렸다.지난 20일 이효리가 운영하는 요가원 공식 인스타그램 스토리에는 "마음을 열어주면 제일 행복해"라는 문구와 함께 하나의 영상이 게재됐다.공개된 영상 속에는 이효리가 요가원에서 수업 중 강아지와 교류하고 있는 모습. 특히 한 수강생이 "우리가 못 볼 때 이러고 계셨다네"라는 댓글을 남기면서 이효리가 원생들에게 수련을 시킨 후 자신은 강아지와 달콤한 순간을 보내고 있었던 사실이 알려졌다.한편 이효리는 지난해 9월 서울 서대문구 연희로에 요가원을 열었다. 요가원 상호인 '아난다'는 이효리의 요가 '부캐' 이름이다. 이효리는 2013년 싱어송라이터 이상순과 결혼했다. 이후 제주도에서 11년간 생활하다 2024년 하반기 서울 평창동으로 이사했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr