사진=김준수 유튜브 채널

사진=김준수 유튜브 채널

가수 겸 뮤지컬 배우 김준수가 유명 생활용품점을 방문했다가 충격에 빠졌다.지난 20일 김준수 공식 유튜브 채널에는 '김준수(XIA)의 GRAVITY Log I 중력을 찾아서'라는 제목의 영상이 업로드됐다.공개된 영상 속에서 김준수는 대형 생활용품점을 찾아 미션을 수행했다. 김준수는 "일본에서는 한두 번 정도 가봤는데 한국에서는 갔던 적이 없는 것 같다"며 "오늘 체험해보려고 한다"고 말한 후 쇼핑에 나섰다.매장에 들어서자마자 김준수는 "우와"라는 감탄사를 내뱉었다. 그는 김준수는 매장 곳곳을 둘러보던 중 평소 관심이 많은 조명 코너로 향했다.김준수를 놀라게 만든 건 가격이었다. 5000원을 넘기지 않는 가격을 확인한 김준수는 충격을 받은 듯한 표정을 보였고 접시 코너를 보더니 "이게 어떻게 1000원이냐. 그동안 내가 산 건 뭐냐"라는 반응을 보였다. 또 제작진에게 "만 원을 넘기는 게 있냐"라고 물었다가 "없다"는 답변이 돌아오자 실소했다. 그러면서 "나는 지금까지 어디서 쇼핑한 거냐"라며 웃었다.품목을 모두 고른 김준수는 총 30개 상품을 10만 1000원에 결제했다. 영수증을 확인한 순간 그는 믿기지 않는 듯 "이게 말이 되냐"라며 말을 잇지 못했다.한편 김준수는 서울 잠실 롯데타워 시그니엘 레지던스에 거주하고 있다. 국내 최고가 오피스텔로 알려졌으며, 김준수가 매입한 평수는 89억 원대인 것으로 전해졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr