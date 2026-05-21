여성 듀오 다비치 멤버 강민경과 이해리가 다정한 포즈를 취하고 있다. / 사진=강민경 SNS

사진=강민경 SNS

여성 듀오 다비치 멤버들이 뜨거운 성원에 감사를 표했다.강민경은 지난 20일 자신의 인스타그램 스토리에 한 대학교를 언급하며 "사랑해... 우리 둘 다 차에 탔는데 목 전부 쉬었어"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 다비치 멤버들이 축제 기간을 맞아 섭외된 대학교에서 열창하고 있는 모습. 학생들은 폭우가 쏟아지는 궂은 날씨에도 불구하고 우비를 착용한 채 다비치의 대표곡 중 하나인 '8282'를 떼창하고 있어 눈길을 끌었다.한편 강민경은 2008년 다비치 멤버로 데뷔했다. 2018년 유튜브 채널 '걍밍경'을 개설해 몸매와 피부 관리 비법을 비롯해 운동, 요리, 사업 등이 담긴 일상 영상을 꾸준히 업로드하고 있다.또 2019년에는 자신의 패션 브랜드를 설립했다. 초반에는 직원 3명으로 시작했으나 현재는 20명이 넘을 정도로 몸집이 커졌다. 2024년에는 화장품 브랜드 사업에도 뛰어들면서 가수 겸 브랜드 기획 및 운영자로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr