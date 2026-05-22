환희, 브라이언이 '전현무계획3'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

환희, 브라이언이 '전현무계획3'에 출연한다. / 사진제공=MBN·채널S '전현무계획3'

'전현무계획3'에서 전현무와 플라이투더스카이 환희, 브라이언이 솔직한 입담으로 웃음을 안긴다. 강릉 먹트립에 나선 이들은 화끈한 먹방은 물론, 연애와 결혼에 대한 현실적인 고민까지 털어놓으며 유쾌한 케미를 발산할 예정이다. 또한 세 사람은 뜻밖의 '골드미스터 연합'을 결성하며 현장을 웃음바다로 만든다. 환희, 브라이언은 불화설도 해명한다.22일 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 32회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)와 플라이투더스카이 환희, 브라이언이 강원도 강릉에서 '빨간 맛' 특집 먹트립을 펼친다. 이와 함께 거침없는 '노필터 싱글 토크'도 공개될 예정이다.네 사람은 강릉 중앙시장에 도착하자마자 상인들이 추천한 '삼세기(삼숙이)' 맛집으로 향한다. 잠시 후 피라냐를 연상케 하는 비주얼의 삼숙이탕이 등장하자, 이들은 얼큰한 국물과 부드러운 생선살 조합에 빠져 폭풍 먹방을 선보인다.먹방 도중 곽튜브는 "아직도 사람들이 화해했냐고 물어보지 않냐"며 플라이투더스카이의 불화설을 조심스럽게 언급한다. 환희는 "지금은 (사이가) 괜찮아졌냐고 많이들 물으신다"고 쿨하게 인정한 뒤, 과거 무대 직전 다퉜던 일화를 떠올리며 "그때 쓰레기통을 다…"라고 말해 궁금증을 자아낸다. 이를 들은 브라이언은 곧바로 "여기 소주 한 병 주세요~"라며 능청스럽게 분위기를 띄ㅇ운다. 환희는 "그래도 무대를 하고 나면 자연스럽게 풀렸다. 어렸을 때라 먹는 걸로도 싸우고 별거 아닌 일로 다퉜다"고 덧붙이며 현실 형제 같은 케미를 보여준다.이어 전현무는 "나는 브라이언이 괜히 반갑다. 왠지 결혼 안 할 것 같아서"라며 묘한 동질감을 표한다. 이에 브라이언은 "환희도 안 했는데?"라며 억울해한다. 환희는 "사실 브라이언 꿈이 서른 살 전에 결혼하는 거였다"고 폭로해 웃음을 안긴다.그러자 브라이언은 "나이가 들다 보니 혼자가 익숙해졌다. 이젠 영원히 혼자 있어야겠다는 생각도 든다"며 솔직한 비혼 생각을 털어놓는다. 전현무가 "연애 생각도 없어 보인다"고 하자 브라이언은 "솔로 17년 차"라고 답해 씁쓸함을 자아낸다. 환희 역시 "전 가끔 썸은 타는데 오래 못 간다"고 고백하고, 이에 공감한 전현무는 "오늘이 축제다!"라며 '솔로 만세'를 외쳐 현장을 웃음바다로 만든다.강릉의 '빨간 맛'만큼 화끈했던 전현무, 환희, 브라이언의 '노필터 싱글 토크'는 22일 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr