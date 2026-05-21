가로세로연구소(가세연) 김세의 대표가 배우 김수현의 명예를 훼손한 혐의 등으로 구속 갈림길에 섰다./사진=텐아시아DB

가로세로연구소(가세연) 김세의 대표가 배우 김수현의 명예를 훼손한 혐의 등으로 구속 갈림길에 섰다./사진=텐아시아DB

가로세로연구소(가세연) 김세의 대표가 배우 김수현의 명예를 훼손한 혐의 등으로 구속 갈림길에 섰다.20일 법조계에 따르면 서울중앙지검은 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영물 반포), 명예훼손 등의 혐의를 받는 김 대표에 대해 구속영장을 청구했다. 앞서 서울 강남경찰서는 지난 14일 김 대표에 대한 구속영장을 신청한 바 있다.김 대표의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 오는 26일 오전 10시 30분 서울중앙지법에서 열린다. 심리는 부동식 영장전담 부장판사가 맡는다.김 대표는 유튜브 방송 등을 통해 김수현이 미성년자였던 고(故) 김새론과 교제했다는 내용과 함께, 김새론 사망 배경에 김수현 측의 채무 변제 압박이 있었다는 취지의 허위 사실을 퍼뜨린 혐의를 받고 있다. 또 생성형 인공지능(AI)을 활용해 김새론의 음성이 담긴 녹취록을 조작한 뒤 이를 공개해 김수현의 명예를 훼손했다는 의혹도 제기됐다.김 대표는 지난해 5월 김새론 유족 측과 기자회견을 열고 관련 녹취록을 공개했으며, 이후 김수현 측은 해당 녹취가 AI로 조작됐다며 김 대표와 유족 측을 경찰에 고소했다.경찰은 문제의 녹취 파일에 대한 감정을 국립과학수사연구원에 의뢰했고, 국과수는 지난해 11월 AI 조작 여부에 해 "판정 불가"라는 결과를 회신한 것으로 전해졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr