가수 겸 배우 이지훈의 아내 아야네가 딸과 함께 단란한 시간을 보내고 있다. / 사진=아야네 SNS

가수 겸 배우 이지훈의 아내 아야네가 무염 사탕으로 이른바 '내로남불 육아관' 논란을 일으킨 가운데, 약 10일 만에 속내를 꺼냈다.아야네는 지난 20일 자신의 인스타그램에 "저번에 올린 내용으로 많은 분들께서 주신 의견 소중히 여기며 더욱더 나은 사람이 되고자 항상 노력하겠습니다!!"라며 말문을 열었다.이어 그는 "아이에 대한 태도, 주변 사람에 태도도 또 한 번 생각하게 된 계기가 됐다"면서 "제가 생각하는 것보다 더 성장해야 함을 느꼈다"고 고개를 숙였다.그러면서 "이 모든 일이 저와 지금 상황을 다시 생각하게 하시는 길이라 믿고 다시 힘을 내고 지내야겠다"고 전했다.앞서 아야네는 지난 7일 자신의 SNS에 "루희는 아직 무염하는 아기"라며 딸의 어린이집 가방 속에서 사탕을 발견한 후 충격을 받은 듯한 심경을 알렸다.그러나 해당 글이 일부로부터 '유난'이라는 비판을 받자 아야네는 "원래 WHO에서는 24개월 미만 아이에게 무염을 권장한다"고 설명했다. 이어 "어린이집 선생님들에게 감정은 없다. 조금 속상해서 올린 것"이라고 해명했다.논란이 일단락되는가 싶었지만, 누리꾼들은 아야네의 내로남불 육아 방식을 지적했다. 부부가 과거 딸에게 매운 짬뽕을 먹이는 영상이 파묘됐기 때문이다. 누리꾼들은 "집에서는 짬뽕 먹이면서 어린이집에서 사탕 하나 줬다고 그 난리를 친 거였다니", "선택적 무염", "무염 짬뽕도 있나" 등의 반응을 보이며 비판했다.아야네는 게재했던 어린이집을 향한 사과문을 삭제하고, SNS 댓글창도 폐쇄하는 등 소통을 중단했다.한편 부부는 2021년 14살 나이 차를 극복하고 백년가약을 맺었다. 아야네는 현재 둘째를 임신 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr