방송인 기안84가 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

기안84가 '나 혼자 산다'에서 제주도로 향한다. / 사진제공=MBC

방송인 기안84가 '나 혼자 산다'에서 제주도로 떠난다.오는 22일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 제주 본가에 간 기안84가 어머니, 반려견 알콩이&달콩이와 시간을 보내는 모습이 그려진다.작년 겨울, 기안84는 어머니와 함께 유기견 알콩이와 달콩이를 입양한 바 있다. 이에 기안84는 제주 본가로 향해 알콩이와 달콩이의 근황을 전한다. 이날 기안84는 직접 밥그릇을 들고 알콩이, 달콩이와 친해지기 위해 노력한다. 그러나 순식간에 어머니에게 밥그릇을 빼앗겨 웃음을 안긴다.공개된 사진에는 기안84의 품에 안겨 강아지 유치원으로 향하는 알콩이, 달콩이의 모습이 담겼다. 어머니는 기안84에게 달콩이가 강아지 유치원에서 반장이 됐다는 소식을 전하며 "반장 턱 내야지"라고 자랑해 훈훈함을 더한다.강아지 유치원에 도착하자 기안84는 달콩이의 반장 선거 포스터와 당선 현수막을 발견하고 만감이 교차한 모습을 보인다. 과연 달콩이의 반장 선거 포스터에는 어떤 내용이 담겼을지 관심이 쏠린다.'나 혼자 산다'는 22일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr