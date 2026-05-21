방탄소년단 'AMA' 출연 예고 / 사진 제공=AMA

그룹 방탄소년단이 '아메리칸 뮤직 어워드'(American Music Awards, 이하 'AMA')에 출연한다.미국 3대 대중 음악 시상식 중 하나인 'AMA'는 20일(이하 현지시간) 방탄소년단(BTS)이 25일 오후 5시 MGM 그랜드 가든 아레나(MGM Grand Garden Arena)에서 개최되는 시상식에 참석한다고 밝혔다. 2021년 이후 약 5년 만의 참석이다.2021년 한국 가수 최초로 대상을 차지한 방탄소년단은 또 한 번 수상에 도전한다. 이들은 대상 격인 '올해의 아티스트'(Artist of the Year) 부문에 이름을 올렸다. 이로써 배드 버니(Bad Bunny), 브루노 마스(Bruno Mars), 테일러 스위프트(Taylor Swift), 레이디 가가(Lady Gaga) 등 9명의 글로벌 팝스타들과 경쟁하게 됐다. 이 외에도 '베스트 남성 K-팝 아티스트'(Best Male K-Pop Artist), '송 오브 더 서머'(Song of the Summer)까지 총 3개 부문 후보에 올랐다.방탄소년단은 'AMA'에서 그룹과 솔로로 총 12개의 트로피를 품에 안았다. 2018년 '페이보릿 소셜 아티스트'(Favorite Social Artist)로 첫 수상한 뒤 2020년까지 3년 연속 해당 부문의 주인공이 됐다. 2019년에는 '투어 오브 더 이어'(Tour of the Year)를 차지했다. 같은 해 '페이보릿 듀오 또는 그룹-팝/록'(Favorite Duo or Group – Pop/Rock)을 시작으로 2022년까지 팝 듀오/그룹 계열 부문에서 4년 연속 정상에 올랐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr